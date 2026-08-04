日本防衛白皮書籲加強無人機研發 漫畫封面內含緊迫議題

日本內閣周二（8月4日）批准的2026年度《防衛白皮書》指出，中國正在增強其軍事能力，並將其在日本周邊的活動範圍從所謂的「第一島鏈」擴大至「第二島鏈」。白皮書列舉的例子包括中國航母的部署，以及2025年6月和7月發生的兩起中日軍機異常接近事件。

據報導，在截至3月底的12個月裡，日本戰機共緊急升空595次，其中針對中國軍機的有366次，針對俄羅斯軍機的有214次。而上一年度的升空總數為704次。

日本此前已增加了國防開支，在偏遠島嶼部署了導彈，並著手構建反擊能力。此外，東京還在4月份大幅放寬了自行設定的武器出口限制。與此同時，白皮書也對本土國防工業的弱點提出了警告，認為這些弱點可能會危及武器采購與創新。

在2026版《防衛白皮書》包含了諸多吸引讀者的設計，包括采用漫畫封面，並含有日文、英文和中文視頻剪輯的鏈接。

日本將加強戰鬥無人機研發

這份白皮書中還新設了「新型作戰方式」內容，強調日本應加強新型技術在防務領域的應用。日本政府以俄烏戰爭和新近中東衝突為例，指出該國需要適應烏克蘭和中東地區所使用無人機與人工智能等新興作戰方式，並強化本國的國防工業。

日本防衛裝備廳最近已從數十家申請企業中挑選了4 家無人機制造商參與一項快速研發計劃。例如日本知名企業東芝上周宣布，計劃與初創企業Pro Drone 聯合研發戰鬥無人機。這些企業將於8 月初接受測試，隨後將做出最終選擇。亦有專家已經指出，鑑於日本民用無人機市場目前被中國進口產品所主導，要研發完全國產化的無人機將面臨挑戰。

日本防衛大臣小泉進次郎周二還提到了與美國「不可動搖」的同盟關系，以及與菲律賓、澳大利亞和韓國日益緊密的安全合作。中國方面對日本年度《防衛白皮書》的發布和該國將擴充軍備的宣布十分關注，並指責日本重蹈「軍國主義」覆轍。

日本首相高市早苗去年就職不久後「台灣有事」言論以及暗示日本在台海衝突中可能采取武力介入後，中日關系隨即惡化。新版《防衛白皮書》明指中國是日本最大的戰略挑戰，或令兩國關系進一步惡化。

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