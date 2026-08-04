泰國審慎與緬甸重新接觸 分析憂軍政府獲正當性

緬甸總統敏昂萊預計6日訪問泰國，這是他自成為文職總統以來首次訪問泰國。泰國總理阿努廷今天說，將以審慎、循序漸進的方式與緬甸接觸，不過分析警告，緬甸重新接觸東協恐使緬甸軍方領導的政府獲得正當性。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，泰國正推動與緬甸進行「有節制的重新接觸」，主張在維持對話管道暢通的同時，也要求取得切實進展。

阿努廷說：「泰國一直倡導採取循序漸進的重新接觸方式，保持對話開放，並根據實際情況做出回應，同時鼓勵取得切實進展。」他補充，東協的「5點共識」仍是作為解決緬甸危機的架構。

5點共識包括「暴力須立即停止，各方展現最大自制」、「各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道」、「東協將成立主席特使團促進對話」、「東協將對緬甸提供人道援助」、「特使團將赴緬甸與各方會商」。

阿努廷指出，近期跡象顯示「正在朝正確的方向發展」。包括前民選政府領袖翁山蘇姬（Aung San SuuKyi）獲准與紅十字國際委員會（ICRC）代表會面，且看起來健康狀況良好。

翁山蘇姬仍遭軟禁，她3日會見紅十字國際委員會代表，這是她被罷黜以來首次公開會見外國官員。

報導指出，獨立分析人士馬修森（DavidMathieson）向法新社表示，緬甸爭取重返東協，對敏昂萊而言純粹是「地位問題」。分析警告，重新接觸緬甸恐會讓該國軍方主導的政府獲得正當性。

自2021年2月發生軍事政變以來，東協一直禁止緬甸高層官員出席高階政治峰會。菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）上月表示，距離緬甸全面參與東協會議「仍相當遙遠」。

阿努廷強調，東協的不干涉原則仍至關重要，但「必須靈活務實地加以運用，以維護東協團結」。

2021年2月，敏昂萊領導的軍方推翻翁山蘇姬的民選政府，使緬甸陷入動盪。之後爆發的抗議活動逐漸演變成一場持久內戰，據估計已造成約10萬人死亡、數百萬人流離失所。

在一場被廣泛譴責為造假的選舉後，敏昂萊獲任命為總統。此後，他陸續對鄰國展開外交訪問，試圖恢復緬甸的國際地位。

與緬甸接壤的泰國，以難民、網路詐騙集團及毒品走私等跨境安全問題為由，積極透過雙邊管道及東協推動與緬甸關係正常化。