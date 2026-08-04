德媒揭伊朗機密文件 擬向中國採購百套肩射防空飛彈

南德日報取得伊朗軍方武器採購文件顯示，伊朗今年3月底曾計劃向中國採購250套「前衛-12」肩射式防空飛彈系統，且計劃派遣軍事技術人員到中國接受訓練。

路透社先前引述消息人士指出，伊朗預計將在數週內接收最多400套中製「人攜式防空武器系統」（MANPADS），包括前衛-12（QW-12）及飛弩16（FN-16）型飛彈。

南德日報（SZ）根據近日取得的一份疑似伊朗軍方採購文件進一步指出，伊朗今年3月底規劃採購250套前衛-12系統，每套配備2枚飛彈，總價超過9000萬美元（約新台幣29億元）。

前衛-12是中國研製的人攜式防空武器系統，可由單兵肩扛發射，用於打擊低空飛行的直升機、無人機、巡弋飛彈及戰機。根據公開資料，其射程約6公里、射高約4公里，並具備抗電子干擾能力。

文件列出的買方為伊朗國防部，賣方則是一家設於德黑蘭的國際貿易、航空與科技公司。

報導指出，伊朗軍方過去經常利用民間企業作為採購窗口，以規避制裁並降低外界追查難度，有時交易過程甚至會透過多家中介公司轉手。此次文件所顯示的交易模式，與伊朗過往做法相符。

此外，南德日報取得的另一份標示為「極機密」的文件顯示，伊朗空軍一名中校批准2名軍事技術人員赴海外受訓，內容包括前衛-12系統的操作與維修。文件提及相關訓練將配合「從國外取得QW-12系統」進行，南德日報因此推測受訓地點位於中國。

西方情報機構人士向南德日報表示，文件內容整體上具有相當可信度，但對部分細節感到意外，例如文件中提及的一支相關部隊名稱，並非情報單位已知的伊朗軍方編制。此外，情報機構目前也未掌握任何跡象顯示，中國已實際向德黑蘭交付肩射式防空飛彈系統。

收到文件後，南德日報也進一步向中方求證，中國駐柏林大使館回覆時援引中國外交部說法，否認相關軍售計畫，表示有關消息不屬實，也沒有事實依據，強調中國始終支持透過外交途徑化解美伊衝突。

根據路透社，美國情報機構今年春季曾向總統川普（Donald Trump）示警，中國可能向伊朗提供肩射式防空飛彈系統。川普於4月11日公開表示，若中國這麼做，將面臨嚴重後果。