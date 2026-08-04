中國男子擁軍火及C4炸藥 遭泰國法院重判46年

一名31歲中國籍男子孫明晨（Sun Mingchen，音譯）因非法持有軍用級武器、C4炸藥、無線電干擾設備等大批軍事裝備，遭巴達雅地方法院判處46年有期徒刑。不過依泰國法律規定，合併執行的情況下，他實際服刑年限最高為20年。

根據曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國檢方起訴孫明晨及另一名被告非法持有軍用槍械、彈藥、爆裂物及無線電通訊設備等違禁軍事裝備。巴達雅地方法院昨天判處孫明晨46年有期徒刑。

此案件源於5月8日警方處理春武里府（Chon Buri）邦拉蒙縣（Bang Lamung）一起轎車翻覆事故，該車由孫明晨駕駛，車上另有一名台灣籍女子，2人均未受重傷，但警方在車內發現一把手槍，隨即將孫明晨拘留並擴大調查。

警方後來搜索他的住處查獲大批軍火，包括軍用突擊步槍、彈藥、彈匣、C4炸藥、製造爆裂物的零件、防彈衣、化學防護面具、無線電訊號干擾器、遙控訊號傳輸設備及其他軍事裝備。

該事件當時受高層矚目，春武里府警察局長彭潘（Pongphan Wongmanithet）親自到場指揮偵辦。彭潘受訪時表示，泰國皇家警察總長奇提拉（KittiratPhanphet）已經指示對本案進行全面徹查，尤其針對國家安全和公共安全上的影響。

報導引述法院說法指出，孫明晨觸犯「槍械法」、「武器管制法」及「無線電通訊法」等多項法律，審理期間，孫明晨對所有罪名認罪；另一名被告則否認指控。法院因此將另一名被告案件暫時分案，命檢方15天內重新起訴，並裁定繼續羈押。

法院表示，雖然孫明晨認罪，因此依法減刑1/3，但考量相關犯行「性質極為嚴重，對公共安全及國家安全構成威脅」，仍決定合計判處46年徒刑。依泰國法律規定，合併執行的情況下，最高實際服刑年限為20年。

當局表示，該案件自5月8日逮捕嫌犯至法院判決，歷時不到3個月，屬重大案件，快速完成審理，顯示警方、檢方及司法機關密切合作，依法迅速完成案件偵辦與審理。