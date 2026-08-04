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俄烏持續互轟 莫斯科州遭無人機攻擊釀5死10傷
在俄羅斯與烏克蘭互相發動攻擊之際，俄國莫斯科州州長伏洛比約夫表示，首都莫斯科周邊一處工業區遭無人機攻擊，釀5死10傷。
法新社報導，烏克蘭對俄羅斯境內民用基礎設施發動遠程攻擊，近幾週加強攻擊俄國最大電商「野莓」（Wildberries）的倉庫。
伏洛比約夫（Andrey Vorobyov）今天凌晨指出，首都莫斯科市周邊諾沃謝爾基（Novoselki）工業區遭無人機攻擊，現場爆發多起火勢。
他在通訊軟體Telegram表示，根據初步消息，這起事件造成5人喪生，另有10人受傷。
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