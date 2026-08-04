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韓國檢察廳10月改制公訴廳 偵查與起訴正式分離

中央社／ 東京4日專電

韓國政府今天在國務會議通過「刑事訴訟法」修正案，全面廢除檢察官直接偵查及補充偵查權，並配合檢察制度改革，現行檢察廳將於10月2日起改組為專責提起公訴的「公訴廳」，檢察官未來將不再擁有自行偵查案件的權限。

韓聯社報導，根據修正案，未來所有刑事案件將由警察、重大犯罪搜查廳（重搜廳）及高級公職人員犯罪搜查處（公搜處）等機關負責偵查。

過去民眾可以向警方或檢察機關提出告訴、告發案件，未來將統一由警方受理。

修正後的法律全面禁止檢察官自行偵查，並廢除檢察機關針對警方偵查不足或疑點進行補充的「補充偵查」權限，未來僅能向警方要求進行追加偵查。檢察官無法親自訊問犯罪嫌疑人或證人，也不得自行蒐集證據。

如果警方認定案件犯罪嫌疑不足，決定不送交公訴廳（不送檢）而直接結案，告訴人等利害關係人可於3個月內提出異議，由公訴廳的檢察官重新審查案件。

此外，告訴人可以查閱案件卷宗並申請複製相關資料；檢察官在審閱案件紀錄時，如果對案件內容有疑問，也可向嫌疑人、被害人或其他案件相關人士聽取意見。不過，新法規定，在此程序中取得的陳述內容，不得於法庭作為證據使用。

韓國政府與執政黨表示，後續將推動修訂相關法律，針對虐待兒童、家庭暴力、性犯罪、兒童性犯罪、跟蹤騷擾、虐待身心障礙者者，以及虐待老人等7類涉及社會弱勢的案件，取消警方「不送檢」制度，規定所有案件一律移送公訴廳審查。

不過，修法也引發法律界憂慮。有法界人士指出，檢察官今後無法直接參與偵查，意味著無論是告訴人或犯罪嫌疑人，都必須從案件初期便更積極提出自身主張與證據。

也有專家憂心，未來被害人可能需要自行蒐集證據、尋找證人及整理證據資料的情況將大幅增加，因此聘請律師協助的需求也會上升，民眾的法律成本與經濟負擔恐將因此加重。

警察 韓國 檢察官

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