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韓國通過刑事訴訟法修正案 拔除檢察官偵查權

中央社／ 東京4日專電

拔除檢察官偵查權的「刑事訴訟法」修正案今天在韓國國務會議通過，延續約70年的刑事司法體系將迎來重大變革。韓國警察廳表示，將全力因應新制度上路，以「賭上組織命運」的決心，確保新的刑事司法體系順利運作。

韓國「金融新聞」報導，韓國政府在總統李在明主持下召開國務會議，正式審議並通過「刑事訴訟法」修正案。修法刪除檢察官直接偵查權及補充偵查權的法律依據，徹底實現偵查權與起訴權分離。

這也象徵基於1948年「檢察廳法」及1954年「刑事訴訟法」所建立、韓國持續70多年的刑事司法制度迎來重大轉折點。

根據修正後的「刑事訴訟法」，韓國檢察廳將於10月2日正式裁撤，由新設立的「公訴廳」接手相關職能。

新制上路後，檢察官將不得進行任何直接偵查，包括補充偵查在內，僅能要求警方進行補充偵查；警方則須在收到要求後1個月內完成調查，必要時可再延長1個月。

不過，警界第一線也憂心，韓國警方每年處理超過100萬件案件，新制上路後還必須承擔原本由檢方負責的補充偵查工作，恐使案件負荷大幅增加，並提高維持偵查品質的難度。

警察廳表示，為了因應這項制度變革，已召集全國警察指揮幹部，說明「刑事訴訟法」修法後的偵查制度變更內容，並計劃在新法正式施行前，針對第一線偵查人員及中階主管實施充分教育訓練。

警方表示，將依據修正後「刑事訴訟法」的施行需求，檢討所需增加的偵查人力與預算規模，並與相關部會協商。

韓國 檢察官 司法

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