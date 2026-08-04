伊朗、阿曼快談成了！紐時曝光「荷莫茲協議」 收船舶服務費55分帳

紐約時報3日引述知情的美國與伊朗官員透露，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽航運安排的談判已接近達成協議，預計在60天內協商如何開放海峽，並向通行船舶收取「服務費」，相關收入由伊朗與阿曼平分。根據這項潛在協議，船舶將經由靠近伊朗海岸的航道駛入波斯灣，再從靠近阿曼一側的航道駛離。

這項協議可望重啟荷莫茲海峽航運，解決美國總統川普的燃眉之急，卻也讓德黑蘭取得戰前沒有的戰略籌碼，形同承認伊朗對這條國際航道擁有實際控制權。

伊朗官員稱，協議訂定的「服務費」將用以支付航運造成的環境影響、貨輪與油輪安全維護，以及人員配置等成本。兩名伊朗官員說，相關收入將由伊朗與阿曼平均分配。

不過，一名熟悉談判的美國官員3日駁斥伊朗說法「並不正確」，強調任何在海峽設立的「臨時航線」，都無須經伊朗核准或許可，也不會收取通行費。

另一方面，伊朗官員表示，即使伊阿達成協議，只要美國未解除對伊朗的海上封鎖，且美伊未履行初步和平協議的14項要點，海峽仍將維持關閉。

紐時報導指，伊阿協議是美伊恢復談判的一部分，也是川普上周喊卡對伊朗大規模行動時所稱的「談判取得進展」。

根據協議，伊阿協商的60天期間，美國與伊朗將恢復討論伊朗11噸濃縮鈾庫存的未來，其中包括約半噸目前已接近武器級濃度的核燃料。美國正要求將這些核燃料稀釋，使其無法輕易轉作武器用途，並最終運往美國或其他國家處理，或作為核能發電廠燃料使用。

國際危機組織伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）表示，伊朗堅持保有對荷莫茲海峽的控制籌碼，視其為這場戰爭唯一成果；若與阿曼達成協議，德黑蘭的戰略地位甚至將優於戰前。

他指出，任何讓伊朗繼續控制海峽的方案，川普都難以接受，但軍事手段同樣無法解除伊朗的控制，「川普面臨的選擇，是一場打不贏的戰爭，或一個難以下嚥的和平。」

美國國防部前任及現任官員透露，部分高層對伊阿協議抱持懷疑，擔心形同向德黑蘭投降。

由於經阿曼水域穿越海峽的航線仍布有大量水雷，船隻要安全通行仍須與伊朗協調；部分伊朗官員也質疑，這項協議能否如預期運作，並避免美國再度發動攻擊。