日本提高永久居留門檻 收入須高於日本家庭

日本今天公布，外國人取得永久居留權的方針修訂草案，整體而言更加嚴格。草案明確記載，「經濟條件要達到與日本人同等水準以上」，亦即年收入要持續高於日本家庭平均。

日本TBS電視台與共同社報導，日本出入國在留管理廳（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）今天公布相關方針修訂草案。

這是日相高市早苗政府外國人政策的一環。經過公開徵求意見的程序後，方針修訂草案的內容將於明年4月起實施。年收入的新標準，適用於今年4月起的申請案件。

現行的方針規定，取得日本永久居留權（日文為永住許可）必須具有能獨立維持生計等條件，不過調查顯示，持有日本永久居留權的外國人，領取日本官方生活保護費（領類似低收入戶補助）的比例與日本人不相上下，入管廳過去一段時間持續評估修改相關規定。

今天公布的方針修訂草案，明確記載「經濟條件要達到日本人同等的水準以上」，並要求年收入要持續高於日本家庭平均；還有預期未來領取的年金金額「要達到過去30年間加入厚生年金的水準」，這部分不足的話，也會納入考量持有的金融資產。

此外，日本人的配偶等親屬的部分，先前取得永久居留權的資格為「結婚3年、居留1年」，之後預計會提高到「結婚5年、居留3年」。

時事通信社報導，方針修訂草案首度明確記載「必須特別慎重審查」永久居留權。

入管難民法規定，取得日本永久居留權要符合3項要件：第一是素行良善、第二是能擁有獨立謀生的資產與技能、第三為符合日本的利益。

入管廳新增的經濟條件是針對第二項要件。

針對第三項要件，草案新增的內容為「必須積極且具體地對國家帶來利益」，也就是考量取得者有一定水準的日文能力，還有一定程度理解日本的制度與法規等，以順利融入日本社會。

截至去年底，在日本居留的外國人約412萬人，其中約94萬人持有永久居留權。