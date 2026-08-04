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美太平洋司令部司令：不許任何國家主導印太地區

中央社／ 吉隆坡3日綜合外電報導
美國太平洋司令部（INDOPACOM）司令帕帕羅（Samuel Paparo）。 美聯社
美國太平洋司令部（INDOPACOM）司令帕帕羅（Samuel Paparo）。 美聯社

美國太平洋司令部（INDOPACOM）司令帕帕羅（Samuel Paparo）今天表示，中國等其他陣營的脅迫行為正威脅區域穩定，警告美國絕不允許任何國家主導印太地區

美聯社報導，帕帕羅表示，部分陣營正利用「虛假的合法性主張」來合理化恐嚇和脅迫行為。

美國太平洋司令部在馬來西亞主辦區域安全會議，帕帕羅在會中透過視訊指出：「那不是法治，而是以法制人。法律作為秩序工具，與法律作為強權武器之間的區別，正是我們這個時代最關鍵的分水嶺。」

近來南海緊張局勢持續升溫，中國廣泛的海域主張與多個東南亞國家的主張重疊，菲律賓更與中國展開一連串對峙，兩國船隻已在爭議礁島附近多次正面交鋒。

馬尼拉指控北京危險操縱船隻並以水砲攻擊，更企圖阻撓菲律賓的補給任務；北京則否認相關指控，堅持主張在爭議水域的主權。

美國表示，不在主權爭端中選邊站，但支持航行自由、國際法以及各國依自身權利運作的能力。

帕帕羅強調，海洋自由、海事安全和貿易暢通是區域穩定的關鍵，和平解決爭端及尊重各國主權，對維護印太秩序至關重要。

帕帕羅指出：「美國對這個地區複雜的安全環境保持清醒認識。我們的態勢和意圖明確，美國正以實力威嚇中國，而非對抗，我們不會讓任何國家主導這個地區，或抹去各獨立國家得來不易的主權。」

東南亞國家協會（ASEAN）秘書長高金歡（KaoKim Hourn）在會議場邊表示，東協與中國在建立規範南海行為、緩解緊張局勢的「南海行為準則」談判上，已取得重大進展。

高金歡說：「談判進度大幅加快，我認為我們距離敲定行為準則已非常接近…我有充分信心，我們今年將完成簽署。」

印太地區

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