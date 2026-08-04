華爾街日報：台美罕見公開軍事合作 向中國釋1訊息 對台安撫疑美聲浪

近來台灣罕見公開美軍協助訓練部隊，強化自我防衛角色，美方也開始談論與台灣的合作關係。華爾街日報3日報導，此舉意在美國總統川普的言論引發質疑聲音之際，向中國大陸表明台美關係依然穩固。

台灣國防部長顧立雄近日受訪時罕見鬆口台美軍事合作議題，稱雙邊軍事交流「比外界想像得多」，民眾看見的「美語老師」只是一部分，更多時候未必被外界看到。美台軍事交流素來是敏感議題，雙方長期將此事低調處理，以免招致北京報復。

對此，美國國防部與美軍太平洋司令部均表示不予置評。

此前不久，美國在台協會（AIT）7月28日破天荒在臉書公開美台海巡艦艇在海上共同演練或執法的畫面。

華爾街日報指出，這些更公開的立場正值中國持續升高對台灣施壓，以及川普引發外界質疑美國對台支持之際。

5月川習會後，川普稱不想「飛越9500英里去打一場戰爭」，還說對台軍售是對中談判「很好的籌碼」，目前尚不清楚白宮是否及何時批准對台總額140億美元軍售。

美國智庫「外交關係協會」亞洲研究員石可為（David Sacks）表示：「事實是，儘管外界談論華府與北京關係緩和，但自從川習會以來，中國對台灣的脅迫只增不減。川普的言論，進一步加深台灣民眾近年來對美國是否可靠的疑慮。」

石可為曾任職AIT負責政治軍事事務，他表示：「公開美台安全合作的部分內容，例如海巡聯合巡邏，很可能就是試圖反制這類論述，並恢復台灣對美國的信心。」

華爾街日報2021年曾披露，一小批美軍人員已在台至少1年，秘密協助訓練台灣部隊因應中國威脅。由於美軍在台長期是公開的秘密，這些人員常被稱為「美語老師」，避免直接點明軍方身分。