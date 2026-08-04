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烏克蘭前總司令坦言難加入北約 烏軍應著重現代戰術

中央社／ 基輔3日綜合外電報導

烏克蘭媒體今天報導，前武裝部隊總司令、現任駐英大使扎盧茲尼坦言，烏克蘭目前並無機會加入北大西洋公約組織（NATO），烏軍真正需要的是現代科技戰術。

烏克蘭外交部在基輔（Kyiv）召開為期5天的年度駐外使節會議（Ambassadorial Conference），今天是會議首日。

扎盧茲尼會中指出，加入北約所需的軍事條件，烏克蘭完全不符合。

烏克蘭歐洲真理報（Evropeiska Pravda）引述扎盧茲尼說法：「我非常了解北約。我個人花了將近12年時間，致力於讓烏克蘭能符合北約標準，而每一年我都聽到『 快了』...可惜的是，我們實際上永遠無法加入。」

根據北約的第5條集體防禦條款，如果北約此時接納正在與俄羅斯交戰的烏克蘭，北約的32個成員國，包括美英法等國，將必須立刻對俄羅斯宣戰並直接參戰，恐引發全面性世界大戰，因此西方國家在俄烏戰火平息前，難向烏克蘭發出正式入盟邀請。

扎盧茲尼認為，當前烏克蘭需要的是飛彈防禦、太空科技等技術。而這些現代化戰術，有些北約成員國已經普遍運用。

烏克蘭雖在憲法中明文規定，「加入北約和歐盟（EU）為國家戰略目標」，但同時也坦言，現階段並非所有北約成員國都願意接納烏克蘭。

扎盧茲尼於2024年因與總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在對俄作戰方針上意見不合而被撤職。

民意調查顯示，選民對扎盧茲尼的信任度，與對總統澤倫斯基的信任度不相上下。

烏克蘭 北約 基輔

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