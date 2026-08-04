緬甸總統將訪泰出席商業論壇 兩國領袖聚焦合作發展

緬甸總統敏昂萊將於6日至7日應泰國總理阿努廷邀請，對泰國展開正式訪問，並出席2026年泰緬商業論壇。根據泰國政府公布的行程，這將是敏昂萊就任總統後首次正式訪問泰國。

繼訪問寮國、印度及中國後，敏昂萊（Min AungHlaing）今年再度出訪，預計6日至7日訪問泰國，持續推動緬甸與鄰國的經濟合作及安全合作。

據泰國外交部公布的訊息，敏昂萊6日將出席在曼谷詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）舉行的2026年泰緬商業論壇，該論壇由泰緬友好協會會長比薩努（Pisanu Suvanajata）及緬甸工商總會（UMFCCI）主席埃溫（U Aye Win）致詞揭幕。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）與敏昂萊將於論壇發表專題演說，隨後由泰國副總理兼外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）舉行記者會。

根據泰國外交部的新聞稿，阿努廷與敏昂萊訪問期間將舉行雙邊會談，討論如何進一步深化兩國合作，以促進雙方共同利益，並就東協（ASEAN）架構下的合作交換意見。

此外，敏昂萊也將會晤泰國國會代理議長及參議院議長，並主持泰緬商業論壇開幕儀式。

據活動議程，論壇下午另安排3場專題座談，主題包括打造有利企業永續發展的緬甸法規環境、重塑泰緬互聯互通，以及開拓雙邊商業合作新產業、新機會與新成長。

自2021年緬甸軍方指控前一年的大選出現舞弊發動政變，推翻由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的民選政府以來，緬甸陷入全國性衝突，內戰持續延燒至今。鄰國泰國在緬甸對外關係上扮演重要角色，敏昂萊此次訪問也受到高度關注。