摩洛哥疑放任非法移民闖休達 法新解析背後原因

西班牙北非飛地休達上週爆發大批非法移民越境事件，目擊者與專家向法新社表示，事件背後，恐與摩洛哥放鬆邊境管制有關。然而，若真如此，摩洛哥意圖藉此達成哪些利益？

美聯社報導，休達（Ceuta）7月30日至31日爆發大規模非法越境潮，約5萬至6萬名移民以游泳等方式非法進入這座人口僅8.4萬人的城市。西班牙政府隨後表示，多數人已返回摩洛哥，目前約2500人仍留在休達。

這波越境潮造成嚴重傷亡。西班牙當局表示，至少72名移民死亡，包括溺斃及在突破防波堤時遭踩踏喪生；摩洛哥則通報邊境另一側有11人死亡，但未說明是否與西班牙公布的死者重複計算。

以下為法新社對這起事件掌握的現況：

● 摩洛哥是否刻意放寬管制？

根據法新社採訪的目擊者說法，數以千計湧入邊界城鎮費尼迪克（Fnideq）的人，並未被路障攔下去路。

一位熟悉遣返行動的消息人士告訴法新社說：「路上有一般的憲兵檢查站，但並未增設特別的部署。」

北非問題分析專家韋梅倫（Pierre Vermeren）指出，摩洛哥警方一向「有效率、組織嚴密且情資掌握完善」，他認為「若他們真想阻止人群前往邊界，完全可以封鎖道路。」

位在費尼迪克的人權組織「北方人權觀察站」（ONDH）負責人貝納沙（Mohamed Benaissa）表示：「我們觀察到市中心的安全措施有所減少。」

他以支援警力7月30日晚間7時左右才趕抵現場為例，而早在過去幾天，就已經有數百名民眾非法越境進入休達。

法新社點出，目前沒有證據顯示，摩洛哥最高層級有做出相關決策。

不過，總部在比利時布魯塞爾的國際危機組織（International Crisis Group）北非區主任法比安尼（Riccardo Fabiani）認為，「目前已有足夠跡象顯示拉巴特（摩洛哥）當局有涉入這次危機」。

他指出，有來自摩洛哥移民的證詞，以及「影片顯示安全部隊對滿載非法越境者的大貨車，在攔檢上採取消極態度」；不過法新社無法查證這些影像。

一位熟悉此案的摩洛哥消息人士今天向法新社否認在陸路口岸有任何「放鬆」舉動。前一天，摩洛哥內政部則把這起事件歸咎於社群媒體的「惡意操作」與「錯誤資訊散布」。

面對外界對摩洛哥的質疑，有觀察人士指出，這波非法跨境潮正值「登基日」（Throne Day）慶祝期間，當局通常會在此時強調王國的穩定。

摩洛哥王室目前尚未就這起非法跨境潮發表評論。

● 摩洛哥可能追求什麼利益？

在韋梅倫看來，這是摩洛哥針對西撒哈拉（WesternSahara）議題「向西班牙發出的警訊」。

西撒哈拉過去為西班牙殖民地，面積與英國相當且礦產豐富，目前被聯合國列為非自治領地。這片土地數十年來大部分由摩洛哥控制，但獲得阿爾及利亞支持的獨立組織「波利薩里歐陣線」（PolisarioFront），則持續為當地撒哈拉威人民爭取獨立，雙方多年來持續衝突。

韋梅倫認為，西班牙總理近期訪問阿爾及利亞首都阿爾及爾（Algiers），可能激怒了摩洛哥。

2021年兩國爆發外交爭端時，也曾出現類似跨境人潮激增的情形，當時兩天內有超過1萬人自摩洛哥非法湧入休達。

當時的爭端起因於西班牙決定接收波利薩里歐陣線的一名領袖入境接受治療。

直到2022年西班牙放棄長期中立立場、轉而支持摩洛哥針對西撒哈拉的方案，危機才告結束，但也因此引發西班牙與阿爾及利亞之間的外交裂痕。

另一個關鍵議題是，摩洛哥自1956年獨立以來，從未承認休達及麥里亞（Melilla）等西班牙在北非的飛地為西班牙領土，並一直主張擁有其主權。

法比安尼表示，這次事件再次提醒「西班牙，休達仍是有爭議的地區且防守困難，西國需要摩洛哥來維護其在當地的利益」。