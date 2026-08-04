日本首推短影音宣傳防衛白皮書 中國威脅成焦點

日本政府今天公布「2026年版防衛白皮書」，並首度推出短影音，透過輕鬆問答搭配動畫，以淺顯易懂的方式說明中國等周邊安全威脅，以及人工智慧（AI）、無人機等新興科技如何改變現代戰爭與日本的防衛政策。

防衛大臣小泉進次郎親自出鏡致詞表示，2026年版「防衛白皮書」正式完成，「這是一本如實呈現當前安全保障現實的報告」。他說，在戰後最嚴峻、最複雜的安全保障環境下，日本正面臨哪些情勢、為哪些挑戰做準備，以及自衛隊將如何轉型，都完整收錄於白皮書中。

小泉也向參與白皮書編撰的團隊表達感謝，表示防衛省未來也將透過社群媒體等各種管道持續傳達相關內容，希望藉由白皮書，讓更多人加深對防衛省與自衛隊的理解，並共同思考日本的現在與未來。

針對防衛白皮書內容，防衛省推出3分鐘介紹影片，共有日文、英文與中文3個語言版本。

這支約3分鐘的影片以兩人對話展開。影片一開始便拋出問題：「哪一項正因AI的出現而發生重大變化？工作、教育，還是安全保障？」當另一名角色猜測是工作時，影片回答：「其實3個都是。」

影片解釋，AI如今已能協助分析大量資訊、判斷戰場態勢，而無人機和衛星等新技術，也正快速改變現代作戰方式。影片以俄烏戰爭為例指出，無人機不僅能偵察敵情，也能攻擊昂貴的軍事裝備，讓另一名角色驚呼，「與過去形象完全不同。」

談到日本周邊情勢時，影片以問答方式帶出重點。談到「令人擔憂的動向有哪些？」片中角色回答，中國持續以高速度增加國防支出，軍事規模與日本存在巨大差距，近來中國航空母艦也頻繁在太平洋活動，並持續與俄羅斯舉行聯合演訓，軍事活動變得更頻繁；此外，俄羅斯仍在侵略烏克蘭，北韓也持續發展飛彈，使日本周邊安全局勢持續惡化。

影片也試圖用淺白語言解釋日本近年反覆提及的「遏制」概念，表示重要的不是實戰，而是確保一開始就不會受到攻擊，「為了守護和平，做好讓敵方認為『發動攻擊也不能成功』至關重要」，如此一來，就能降低戰爭發生的可能性。

影片提到防衛省推動的「構建Shield（盾牌）」概念，希望結合大量無人機建立新的防衛模式，在降低自衛隊員風險的同時，提高應變能力。影片也強調，投資防衛力量不只是增加武器裝備，更包括AI、無人機等技術研發，相關投資也將帶動日本科技、產業與人才發展。

影片最後歸納「防衛白皮書」3大重點，包括「因應作戰型態改變而調整防衛方式」、「透過遏制維護和平的重要性日益提升」，以及「防衛投資與日本未來技術、經濟及人才發展密切相關」，藉此向民眾說明「防衛白皮書」的核心內容。