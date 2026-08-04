日防衛白皮書警示中俄合作升級 中國續列最大戰略挑戰

日本防衛省今天公布「2026年版防衛白皮書」，持續將中國定位為日本「前所未有最大的戰略挑戰」，並指出中國與俄羅斯近年持續加強聯合軍事行動，雙方戰略合作已進一步深化。

「防衛白皮書」由防衛省每年發布，是日本政府對國防政策及全球軍事情勢的官方評估。

白皮書認為，日本周邊安全環境日趨嚴峻，日本將持續依託美日同盟，並深化與理念相近國家的安全合作，以提升嚇阻能力。

白皮書指出，中俄近年透過聯合轟炸機巡航、艦艇共同航行及聯合演訓等方式，持續強化軍事合作。自2019年起，兩國持續實施聯合轟炸機巡航，2025年12月，中國H-6轟炸機與俄羅斯Tu-95戰略轟炸機首次飛抵日本四國外海，2026年6月再度飛往同一海域。

海上活動方面，白皮書表示，中俄艦艇聯合航行範圍持續擴大，2025年8月曾同時航經日本海、鄂霍次克海、西太平洋及東海，演訓更首度納入潛艦參與。2026年6月，中俄4艘軍艦進入太平洋，並在日本專屬經濟區（EEZ）內實施實彈射擊演習，之後越過第2島鏈北上，經北海道外海進入日本海。

白皮書延續去年的評估，認為中國是日本面臨的「前所未有、最大的戰略挑戰」，並指出中國持續增加國防支出，快速提升核武、飛彈、海軍及空軍戰力，同時加強遠海作戰能力。

報告提到，中國航空母艦遼寧號與山東號於2025年6月首次同時進入太平洋實施艦載機起降訓練，第3艘航空母艦福建號也於同年11月服役，顯示中國正提升遠離本土執行海空聯合作戰的能力。

白皮書也分析，中國近年多次在台灣周邊海空域舉行軍事演習，認為中國軍方正試圖將常態化軍事活動塑造成既成事實，並藉此提升實戰能力。

此外，白皮書指出，俄羅斯持續與北韓深化合作，日本憂慮俄方可能以核武及飛彈技術作為北韓提供武器與兵力支援烏克蘭戰事的回報，認為相關發展值得高度關注。

因應區域安全局勢，日本表示將持續以美日同盟為安全保障核心，深化與澳洲、印度等理念相近國家的防衛合作，並與美軍共同運用長程飛彈等「反擊能力」，提升嚇阻與應處能力。

白皮書也提到，日本政府今年4月修訂「防衛裝備移轉3原則」及運用方針，全面放寬具有殺傷力防衛裝備出口限制，希望透過與盟友及理念相近國家共享裝備、生產及維修體系，提升相互支援能力，同時強化日本防衛產業基礎。

另一方面，受到俄烏戰爭影響，白皮書新增介紹人工智慧（AI）、無人機、太空、網路及電磁作戰等「新型作戰方式」，並表示政府將把相關能力建設納入年底修訂的安全保障相關3文件，作為未來國防政策的重要方向。