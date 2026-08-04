美國及盟友指控網路威脅 北韓：抹黑形象

北韓官方媒體今天指出，美國及其盟友針對其網路活動，以毫無根據的指控抹黑北韓形象，這只是為向主權國家施壓尋找藉口，特別是美國本身掌握並營運著全球最大網路。

綜合法新社與路透社報導，美國及其10個亞歐盟友7月31日發表「聯合警告」，指稱北韓派遣具專業知識的資訊技術（IT）人員，以虛假身分為其核武與彈道飛彈計畫提供資金。

據官方性質的北韓中央通信社（Korean Central NewsAgency）報導，北韓外務省發言人痛斥上述說法，稱其為「陳腔濫調，用心險惡，旨在抹黑我國形象」。

這名不願透露姓名的發言人指出，美國近期主導關於北韓網路威脅的「聯合警告」完全是政治指控，他同時也批評美國及其夥伴國家建立的「多國制裁監督小組」（Multilateral Sanction Monitoring Team,MSMT）。

發言人補充說，美國壟斷網路核心資源，掌握並營運全球規模最大網路，如今卻談論來自其他國家的「網路威脅」，這簡直荒謬至極，不過是為其非法施壓主權國家政策尋找藉口。

美國及其盟友日前發布的「聯合警告」指出，北韓的資訊科技從業人員冒充他國公民，在網路平台獲取工作和收入，並將所得款項匯給政府機構。

這份警告指出，上述人員利用人工智慧等日益複雜的工具掩蓋其活動，參與竊取資料、加密貨幣，以及敏感資訊等活動，恐對企業構成內部威脅。

北韓因其武器和核子計畫面臨一連串國際制裁。據信它還透過廣泛的網路犯罪、竊取加密貨幣和洗錢活動為其武器和核子計畫籌集資金。