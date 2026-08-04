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烏克蘭政府人事再異動 駐美大使遭免職

中央社／ 基輔3日綜合外電報導
烏克蘭駐美大使斯特法尼希納。 （路透）
烏克蘭駐美大使斯特法尼希納。 （路透）

烏克蘭總統澤倫斯基今天將烏克蘭駐美大使斯特法尼希納（OlgaStefanishyna）免職；自上月基輔展開大幅政府改組後，這項人事變動便已在外界預期之中。

法新社報導，這項人事命令以總統令形式宣布。由於基輔當前正全力向華府施壓與遊說，希望能爭取更多愛國者（Patriot）防空飛彈以抵禦俄羅斯密集空襲，此時撤換駐美大使，時機顯得敏感。

斯特法尼希納隨後在臉書（Facebook）發文並附上請辭信，強調這項決定是出於「個人因素」，完全是她個人的選擇。

她形容派駐華府是她職業生涯中「至高無上的榮譽」，寫道：「在華府政治氣候對我們漸趨不利之際，我們依然成功爭取到更多美製武器，並穩住美國對烏克蘭的支持。」

去年7月才被任命為駐美大使的斯特法尼希納曾任副總理兼司法部長。由於烏克蘭在抵抗俄國期間極度仰賴美國的武器供應與情報共享，駐美大使一職對基輔而言可謂舉足輕重。

美國總統川普去年回鍋後，與澤倫斯基間的關係起起伏伏，一度甚至到劍拔弩張的程度，但近期川普對澤倫斯基的態度已稍微緩和，釋出較多正面訊號。

另據烏克蘭媒體報導，斯特法尼希納目前正因涉及不法行為接受烏國反貪腐機構調查，不過目前尚未遭起訴。

澤倫斯基在7月進行連串引發爭議的政府改組，目前尚未公布接任駐美大使的人選。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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