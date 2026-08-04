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因應俄國與川普 丹麥首批延長義務役新兵開訓

中央社／ 哥本哈根3日綜合外電報導

受北極安全局勢吃緊與俄烏戰爭影響，丹麥強化國防整建。約1600名丹麥新兵今天開訓，宣告延長役期的新版義務役上路，這批新兵將展開為期11個月的軍旅生涯。

路透社報導，丹麥政府在2024年宣布改革方案，除首度將女性納入徵兵範圍外，也將標準役期從原先的4個月延長至11個月。按照規劃，每年徵兵人數將從目前5000 人，到2033年逐步擴增至7500人。

這批新兵報到的時間點，時值丹麥預計本月稍晚將首度派義務役部隊進駐格陵蘭，屆時將由一個百餘人的連隊前往執行為期一個月任務，接替原先駐紮的職業軍人。

美國總統川普多次以國家安全為由，提出欲將丹麥半自主領地的格陵蘭納入美國，遭丹麥與格陵蘭政府嚴拒。此時派遣義務役部隊進駐，也讓這次的兵力部署增添不少政治角力色彩。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）上月出席於土耳其舉行的北約峰會時強調，丹麥已做好準備，將堅定捍衛北約的每一吋土地，「包含我們自己的領土在內」。

根據新制，這批新兵將先接受為期5個月的基礎訓練，隨後進入6個月的實際服役。此外，丹麥國防軍也同步推出新型態兵科，包含在特種作戰司令部下增設無人機班、排。

丹麥對所有年滿18歲且體檢合格的青年實施「抽籤徵兵制」，但多年來幾乎全靠志願役填補缺額，僅在名額不足時才會啟動抽籤。

目前除丹麥，北歐的瑞典、芬蘭與挪威同樣實行以徵兵為基礎的兵役制度；波羅的海3小國的愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛也一樣。

丹麥 俄國 義務役

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