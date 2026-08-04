個資曝光 紐時揭陸用AI監控外國人

紐約時報報導，中國已建立一個「境外人員動態管控平台」，利用人工智慧（ＡＩ）臉部辨識和大數據整合技術，對外籍、台港澳人士及駐大陸外國記者進行近乎即時的全面追蹤與監控。

四十六歲的霍弗（Marc Hofer）是荷蘭網路安全專家，曾在中國擔任特派記者，他會在網路上搜尋有關中國如何監控其公民的線索。今年稍早，他瀏覽網路時偶然發現一個名為「境外人員動態控制平台」的系統。這是一個未來感十足的介面，看來是在追蹤居住在中國河北省張家口市的外國人。張家口是熱門滑雪勝地，也是二○二二年冬奧的聯合舉辦城市之一。

該系統介面顯示，它追蹤了七百多名住在張家口的外國居民，總共記錄近一萬二千人的訊息，包括逃犯、香港和台灣居民及三百多名外國記者。其中一些人甚至從未到過張家口。霍弗還在該介面看到自己的臉。這是一張中國移民官員拍攝的存檔照片，照片旁邊是他的護照號碼和他在中國使用的手機號碼。

他大為震驚。他還注意到一個最近登入過該網站的用戶清單，包括張家口和其他城市的公安局。

中國通過整合監視器、人臉辨識、簽證資料、手機信息，即時追蹤外國人在境內的行蹤、活動紀錄。霍弗的發現，讓世人得以一窺中國當局對外國人士監控的廣泛程度。

該系統列出按國籍分類的人員訊息，包括出生日期、性別、婚姻狀況、住址、職業和宗教信仰，還記錄他們在路口、市場、購物中心或清真寺等場所被鏡頭拍到的畫面。

霍弗與紐約時報發現，境外人員動態管控平台將來自澳洲、加拿大、紐西蘭、英國或美國的人標記為「五眼聯盟」，指的是這五國情報共享協議。該平台還重點標註來自所謂「重點國家」的居民，包括埃及、伊朗、以色列、摩洛哥、巴基斯坦和蘇丹。香港和台灣的訪客則被單獨歸類。

該平台還追蹤國際學生、外籍配偶和「關鍵人物」，這個說法通常用來指稱活動人士、逃犯或被認為威脅社會穩定的人。

報導指出，在習近平領導下，中共以公共安全名義，推動利用大數據來鎮壓異議，預防恐怖攻擊。人權觀察組織亞洲區副主任王瑪雅表示，其他國家也採用類似監控系統，但在中國，幾乎沒有任何機制可防止警察濫權。