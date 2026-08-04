翁山蘇姬還活著 緬甸罕見公布照片

路透報導，緬甸前領導人翁山蘇姬遭軍方監禁多年，外界長期無從得知她的下落及健康狀況。緬甸軍方支持的政府三日罕見公布照片表示，八十一歲的翁山蘇姬當天在首都奈比多與紅十字國際委員會代表會面，是她二○二一年來首次公開與外國官員見面。

緬甸總統府發言人表示，翁山蘇姬三日在奈比多與紅十字國際委員會（ＩＣＲＣ）駐緬甸代表德巴克會面。

根據緬甸政府公布的四張照片，其中二張顯示，身穿緬甸傳統服飾的翁山蘇姬在一間陳設簡單、牆面以木板裝潢的房間內與德巴克會面，房內僅有二張椅子和一張桌子。

另一張照片罕見曝光疑似翁山蘇姬住所內部，照片中她正在切一個寫有自己名字的生日蛋糕，蛋糕上日期為二○二六年六月十九日，正是她的生日，背景可見衣架及收納箱。

路透說，他們無法核實那些照片的拍攝地點和日期。

翁山蘇姬是諾貝爾和平獎得主，數十年來一直是緬甸反抗軍事統治的代表人物，一度是緬甸實質領袖，但二○二一年二月軍方發動政變後遭罷黜並監禁至今；此後軍方始終未公開她的確切關押地點及身體狀況。政變後緬甸陷入內戰，部分地區持續爆發衝突。

翁山蘇姬的兒子阿里斯去年底曾對路透表示，已二年沒有收到關於母親的消息，要求緬甸軍方提出證據證明他母親仍然在世。

這次會面的時間點也受到關注。緬甸軍政府領導人、現任總統敏昂萊預定六日訪問泰國，與泰國總理阿努廷會談。泰國此前一直希望與翁山蘇姬會面，也表明願意加強與緬甸政府接觸。

東南亞各國外交部長七月十二日才在曼谷與緬甸外交部長丁蒙瑞舉行非正式會議，是二○二一年政變以來，各國外長首次與緬甸政府代表面對面接觸。