烏克蘭猛攻俄最大電商「野莓」倉庫 戰火逼近俄國民眾生活

俄羅斯最大電商「野莓」夜間再度淪為烏克蘭襲擊目標，該公司位於伏拉迪米爾州的一處倉庫遭無人機攻擊起火。BBC說明野莓公司為何被盯上，以及烏方攻擊的後續效應。

最近幾週，烏克蘭接連襲擊野莓（Wildberries）多處物流樞紐，並稱這些地點是合理攻擊目標，因為它們為俄軍提供無人機零組件、導航設備及其他裝備。

克里姆林宮否認線上平台被用於軍需物資的供應，但平台上有販售防彈衣等各類軍事相關商品，還有既可民用也可用於無人機生產的物品。

伏拉迪米爾州（Vladimir）州長阿夫杰耶夫（Alexander Avdeyev）今天表示，州內遇襲倉庫受損，人員皆已撤離，但有4人受傷。

● 野莓是怎樣的一家公司？

英國廣播公司（BBC）介紹，野莓成立於2004年，是俄羅斯最大線上零售商，經常被譽為「俄羅斯版亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）」。公司員工人數約4萬8000人，執行長金恩（Tatyana Kim）是俄羅斯首批女性億萬富翁之一。

野莓連結俄國各地的獨立賣家與買家，平台負責商品倉儲及配送，並處理支付事宜。

根據「富比世」（Forbes）雜誌俄國版，野莓與廣告公司Russ合併而成的RWB集團今年估值約126億美元（約新台幣4092億元）。

● 烏克蘭已攻擊多少倉庫？

BBC指出，自7月中旬以來，烏克蘭已攻擊俄羅斯境內至少十多處野莓公司的倉庫。這些倉庫大多位於俄國西部，遠離烏克蘭戰事的前線。

富比世俄國版報導，市場研究機構「數據洞察」（Data Insight）估計，本月2日前，野莓約17%至22%的物流空間曾受無人機攻擊影響。

該機構估算，受損倉儲空間介於89.3萬至115萬平方公尺之間。而野莓的母公司RWB曾表示，旗下物流設施總面積約520萬平方公尺。

這不代表該公司1/5的倉庫全毀，有些設施僅部分受損，且已有幾處恢復運作。

● 野莓公司如何因應？

野莓上週曾表示，旗下倉庫接連遇襲，公司已向受害者及商品受損的賣家提供補償。

7月28日一份聲明表示，公司已向「重傷」人員及罹難者家屬支付逾4000萬盧布（約新台幣1621萬元）補償。

兩天後的另一份聲明又指出，第二波撥款惠及超過9萬7000家中小企業，首波則有逾8萬8000個商家獲得支持。

上述聲明發布後，該公司倉庫又遇襲，包括在伏拉迪米爾州的攻擊事件。

● 這些攻擊如何影響俄羅斯經濟？

BBC分析，一直到最近，對於許多俄羅斯人來說，戰爭還是遠在天邊的事，看似不影響他們的生活，但這種情況正在改變。

烏克蘭出動無人機攻擊俄羅斯煉油廠，導致今夏俄國多地出現燃料短缺。現在對野莓公司倉庫的攻擊，讓戰火更靠近俄國民眾的生活，畢竟野莓平台就占了俄羅斯全國線上訂單逾5成。

在7月底烏克蘭連續攻擊野莓公司的倉庫後，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾表示：「我們正合情合理地把戰火帶回俄羅斯。」

BBC指出，俄國有許多中小企業仰賴野莓等線上市集，而支援中小企業一直是總統普丁（VladimirPutin）的優先要務之一，即使在戰爭期間亦然。俄方也將中小企業當成對抗西方制裁、維繫國內韌性的骨幹。

但俄國政府已無法讓中小企業不受戰爭波及，今年以來企業歷經多次打擊。

今年1月，增值稅自20%調升至22%，部分企業享有的稅務優惠也被取消。

根據企業資訊平台Kontur.Fokus資料，2026年第1季，俄國中小企業歇業數達20萬9000家，較2025年同期攀升9%。