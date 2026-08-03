不只做生意？俄、北韓新橋將完工 烏克蘭憂北韓援兵「一路直送」

（德國之聲中文網）過去很長時間，哈桑有點像是俄羅斯最偏遠的地方。哈桑位於俄羅斯巨大版圖的東南角，人口不到500人。這裡距離莫斯科9000多公裡遠，有著俄羅斯與北韓之間僅有的17公裡共同邊境。自1959年以來，「俄、北韓友誼鐵路橋」橫跨作為邊境的圖們江。這也是兩國間唯一的陸路連接。

但近些年來，在距離鐵路橋僅數百米的位置，兩國又修建起一座平行的公路橋，如今提早接近完工。這在遙遠的基輔引發不安。基輔擔心，俄羅斯不但能通過這座橋運輸貿易物資，也能秘密將北韓士兵運往烏克蘭前線。

自2022年烏克蘭戰爭以來，俄、北韓關係不斷靠近。2024年，普亭與金正恩簽署一項戰略伙伴協議。其中最重要的內容就是深化軍事合作，包括武器的提供，也包括北韓士兵為俄羅斯參戰。雙方也決定修建這座新的公路橋。

俄羅斯交通部長尼基京在一份聲明中稱，這座新橋將促進雙邊貿易、物流、文化交流等。美國戰略與國際研究中心也寫道，新橋進度迅速凸顯兩國貿易的擴大。

為了貿易和旅游？

但英國《衛報》則質疑這座公路橋項目的主要目的是民用經濟。

2024年，官方數字顯示，俄、北韓貿易額僅為3400萬美元。而修建這座橋及周邊基礎設施據稱耗資1億美元。

烏克蘭人權組織Truth Hounds認為，這座橋同時也並非為了推動旅游業。畢竟這裡距離莫斯科要開車125個小時，即便距離海參崴也有四個小時車程。

而且，俄羅斯重金扶持的莫斯科到平壤的直飛航班也乘客寥寥。2025年一整年，赴北韓旅行的俄羅斯公民不到1萬人。

還是軍事運輸？

Truth Hounds組織因此認為，建橋的真正原因是深化軍事合作，特別是輸送北韓士兵和武器。去年年中，據來自韓國、烏克蘭和美國的非官方信息，北韓向俄羅斯派出1.4萬至1.5萬士兵參戰，重點派往一度被烏軍攻佔的俄羅斯庫爾斯克地區。此外，北韓過去也曾為俄羅斯提供過武器支持。

Truth Hounds組織還指出，運輸軍隊人員如果是經由鐵路，比經由公路更容易受到衛星追蹤。

就在不久前，烏克蘭總統澤倫斯基還在X平台寫道，俄羅斯有可能再動用3萬名北韓士兵參戰。

實戰經驗

澤倫斯基還寫道，金正恩可能從與俄羅斯深化軍事合作中獲益。新的公路橋不但能將各種資源從俄羅斯運往北韓，並且不受監控。俄羅斯也可幫助北韓學習如何打仗，改善其武器，並在使用中積累實戰經驗。

此外，聖加侖大學政治學者施密特（Ulrich Schmid）不久前向瑞士電視台分析說，外界估計北韓也可能讓俄羅斯提供核技術作為報酬。澤倫斯基在X上表示，這些都將對亞洲處於北韓導彈射程內的每個人構成威脅。

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