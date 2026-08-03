快訊

免飛南韓就吃得到！7-11「超強新品」引熱議 網激推：好吃到哭

桃園男與74歲父爭吵買水果刀回家 飆罵老父後猛刺...全身多處出血送醫不治

避免誤傷護國神山！證交所放寬注意股門檻 「台積電條款」10日上路

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國總理15年來首訪印尼 雙方將探討多項合作

中央社／ 曼谷3日專電
泰國總理阿努廷今天展開對印尼為期2天的正式訪問，成為15年來首位正式訪問印尼的泰國總理。路透
泰國總理阿努廷今天展開對印尼為期2天的正式訪問，成為15年來首位正式訪問印尼的泰國總理。路透

泰國總理阿努廷今天展開對印尼為期2天的正式訪問，成為15年來首位正式訪問印尼的泰國總理。泰國與印尼雙方將聚焦經貿、投資、安全及區域合作，並簽署戰略夥伴關係計畫及教育合作備忘錄。

泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天前往印尼，展開2天的正式訪問。根據泰國政府日前發布的新聞稿，此次是阿努廷就任總理後首次正式訪問印尼，符合東協慣例。

阿努廷將與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）共同主持第二次領導人磋商，探討安全、打擊跨國犯罪、貿易投資、糧食與能源安全、人文交流及東協區域合作等領域的合作。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，阿努廷今天抵達雅加達後，與普拉伯沃舉行小規模及代表團會談，隨後舉行聯合記者會，並簽署兩項官方文件，包括泰國與印尼戰略夥伴關係計畫及教育合作備忘錄，晚間由普拉伯沃設宴款待。

根據報導，隨行官員包括外交部長希哈薩（SihasakPhuangketkeow）、商務部長蘇帕吉（SuphajeeSuthumpun）、國防部長阿杜（AdulBoonthamcharoen）及教育部長巴瑟（PrasertJantararuangtong）等人。

泰國政府發言人拉查達（Rachada Dhnadirek）表示，此行是泰國積極外交政策的重要一環，盼藉由領導人層級互動，推動泰國與印尼的戰略夥伴關係。

她指出，印尼人口約2.8億，是東協最大經濟體，也是泰國企業的重要市場及投資夥伴，並說：「這次訪問不只是深化兩位領導人的友誼，更是要把良好關係轉化為貿易、投資及創造收入的機會。」

民族報（The Nation）報導，阿努廷4日將出席由印尼工商總會（KADIN）與泰國商會印尼分會共同舉辦的商業論壇，雙方預計再簽署4項合作備忘錄。

接著，阿努廷將與東協秘書處與秘書長高金歡（Kao Kim Hourn）舉行會談，說明泰國於2028年擔任東協輪值主席國前的區域願景，之後會與印尼企業代表交流，當晚返國。

泰國 印尼 總理

延伸閱讀

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

從一場線下衝突到泰中網路論戰：GMM引起了2026泰中大戰？

翁山蘇姬軟禁後首度公開露面 支持者：非法拘留應立即放人

亞洲藏壽司正式插旗泰國！子公司成立啟動徵才 明年第1季開首店

相關新聞

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

路透報導，緬甸前領導人翁山蘇姬遭軍方監禁多年，外界長期無從得知她的下落及健康狀況。緬甸軍方支持的政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬當日在首都與紅十字國際委員會代表會面，這似乎是她自2021年來首次公開與外國官員見面。她的兒子阿里斯去年底稱已2年沒有母親消息，並要求軍方提出「生存證明」。

泰外長樂見翁山蘇姬晤紅十字代表 緬甸總統敏昂萊將訪曼谷

遭拘禁的翁山蘇姬今天與紅十字國際委員會代表見面，這是她自2021年軍事政變遭罷黜以來，首次公開與外國官員會晤。泰國副總理...

翁山蘇姬軟禁後首度公開露面 支持者：非法拘留應立即放人

緬甸總統辦公室表示，遭拘押的民主派領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）周一（8月3日）會見該紅十字會代表。這也是翁山蘇姬自2021年緬甸軍政變以來，首次公開與外國官員會面。

死亡人數恐破百…休達移民潮危機 摩洛哥地緣盤算與歐盟困境一次看

西班牙位於北非的飛地「休達」爆發大規模越境事件，牽動歐盟移民政策敏感神經。究竟休達在哪？摩洛哥人為何冒險偷渡？這起事件背...

誰不是中華民族？中共《民族團結進步促進法》如何收緊七十年民族治理

中國《民族團結進步促進法》於2026年7月1日正式上路，此法是中華人民共和國70餘年民族政策演變的制度總結。若要理解這部法律，必須回到1949年後中國如何建構民族制度，以明白這套治理邏輯如何演變為今日的共同體治理模式。

追蹤外國人… 中國監控平台曝光 1.2萬人個資被揭露

紐約時報報導，中國已建立一個「境外人員動態管控平台」（Dynamic Control Platform for Overseas Personnel），利用人工智慧（AI）臉部辨識和大數據整合技術，對外籍、台港澳人士及駐華記者進行近乎即時的全面追蹤與監控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。