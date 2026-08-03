泰國總理15年來首訪印尼 雙方將探討多項合作

泰國總理阿努廷今天展開對印尼為期2天的正式訪問，成為15年來首位正式訪問印尼的泰國總理。泰國與印尼雙方將聚焦經貿、投資、安全及區域合作，並簽署戰略夥伴關係計畫及教育合作備忘錄。

泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天前往印尼，展開2天的正式訪問。根據泰國政府日前發布的新聞稿，此次是阿努廷就任總理後首次正式訪問印尼，符合東協慣例。

阿努廷將與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）共同主持第二次領導人磋商，探討安全、打擊跨國犯罪、貿易投資、糧食與能源安全、人文交流及東協區域合作等領域的合作。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，阿努廷今天抵達雅加達後，與普拉伯沃舉行小規模及代表團會談，隨後舉行聯合記者會，並簽署兩項官方文件，包括泰國與印尼戰略夥伴關係計畫及教育合作備忘錄，晚間由普拉伯沃設宴款待。

根據報導，隨行官員包括外交部長希哈薩（SihasakPhuangketkeow）、商務部長蘇帕吉（SuphajeeSuthumpun）、國防部長阿杜（AdulBoonthamcharoen）及教育部長巴瑟（PrasertJantararuangtong）等人。

泰國政府發言人拉查達（Rachada Dhnadirek）表示，此行是泰國積極外交政策的重要一環，盼藉由領導人層級互動，推動泰國與印尼的戰略夥伴關係。

她指出，印尼人口約2.8億，是東協最大經濟體，也是泰國企業的重要市場及投資夥伴，並說：「這次訪問不只是深化兩位領導人的友誼，更是要把良好關係轉化為貿易、投資及創造收入的機會。」

民族報（The Nation）報導，阿努廷4日將出席由印尼工商總會（KADIN）與泰國商會印尼分會共同舉辦的商業論壇，雙方預計再簽署4項合作備忘錄。

接著，阿努廷將與東協秘書處與秘書長高金歡（Kao Kim Hourn）舉行會談，說明泰國於2028年擔任東協輪值主席國前的區域願景，之後會與印尼企業代表交流，當晚返國。