泰外長樂見翁山蘇姬晤紅十字代表 緬甸總統敏昂萊將訪曼谷

遭拘禁的翁山蘇姬今天與紅十字國際委員會代表見面，這是她自2021年軍事政變遭罷黜以來，首次公開與外國官員會晤。泰國副總理兼外交部長希哈薩對此表示歡迎，並認為這代表緬甸政府有所「進展」。緬甸總統敏昂萊預計6日訪泰。

緬甸總統府今天表示，遭拘禁的前民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）今天與紅十字國際委員會（ICRC）駐緬甸代表見面。紅十字國際委員會稍早發布聲明證實這項會面。

紅十字國際委員會指出，其駐緬甸常駐代表德巴克（Arnaud de Baecque）於8月3日探視翁山蘇姬，關切依照紅十字國際委員會探視被剝奪自由者的標準與程序進行，包括雙方有機會單獨會談。

紅十字國際委員會並未對該會面透露細節及會談內容，僅表示，依慣例「探視觀察與建議僅會以保密方式提供拘留當局；探視也讓被拘留者得以與家人交換消息」。

緬甸軍方於2021年2月罷黜翁山蘇姬，監禁這位諾貝爾和平獎得主，引發目前持續進行的內戰。在舉行高度受限的選舉後，政變領袖、前軍政府首長敏昂萊（Min Aung Hlaing）於4月宣誓就職文人總統。

翁山蘇姬此次與紅十字國際委員會代表見面，是她自2021年軍事政變遭罷黜以來，首次公開與外國官員會晤。

泰國外交部今天傍晚發布聲明表示，副總理兼外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）歡迎有關翁山蘇姬與ICRC代表會面的報導及照片。

聲明指出，此會晤發生在7月12日東協外長與緬甸外長在曼谷舉行非正式會晤之後，以及緬甸總統即將訪問泰國之際。

希哈薩還向媒體表示，這代表緬甸政府已有所「進展」，顯示他們正回應東協與泰國對翁山蘇姬近況的關切。

希哈薩透過聲明表示：「希望緬甸政府採取更多積極措施，以實現緬甸的持久和平與穩定。」

緬甸總統敏昂萊預計8月6日至7日訪問泰國，並將與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）見面。