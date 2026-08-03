快訊

免飛南韓就吃得到！7-11「超強新品」引熱議 網激推：好吃到哭

桃園男與74歲父爭吵買水果刀回家 飆罵老父後猛刺...全身多處出血送醫不治

避免誤傷護國神山！證交所放寬注意股門檻 「台積電條款」10日上路

聽新聞
0:00 / 0:00

泰外長樂見翁山蘇姬晤紅十字代表 緬甸總統敏昂萊將訪曼谷

中央社／ 曼谷3日專電
緬甸總統敏昂萊預計6日訪泰。法新社
緬甸總統敏昂萊預計6日訪泰。法新社

遭拘禁的翁山蘇姬今天與紅十字國際委員會代表見面，這是她自2021年軍事政變遭罷黜以來，首次公開與外國官員會晤。泰國副總理兼外交部長希哈薩對此表示歡迎，並認為這代表緬甸政府有所「進展」。緬甸總統敏昂萊預計6日訪泰。

緬甸總統府今天表示，遭拘禁的前民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）今天與紅十字國際委員會（ICRC）駐緬甸代表見面。紅十字國際委員會稍早發布聲明證實這項會面。

紅十字國際委員會指出，其駐緬甸常駐代表德巴克（Arnaud de Baecque）於8月3日探視翁山蘇姬，關切依照紅十字國際委員會探視被剝奪自由者的標準與程序進行，包括雙方有機會單獨會談。

紅十字國際委員會並未對該會面透露細節及會談內容，僅表示，依慣例「探視觀察與建議僅會以保密方式提供拘留當局；探視也讓被拘留者得以與家人交換消息」。

緬甸軍方於2021年2月罷黜翁山蘇姬，監禁這位諾貝爾和平獎得主，引發目前持續進行的內戰。在舉行高度受限的選舉後，政變領袖、前軍政府首長敏昂萊（Min Aung Hlaing）於4月宣誓就職文人總統。

翁山蘇姬此次與紅十字國際委員會代表見面，是她自2021年軍事政變遭罷黜以來，首次公開與外國官員會晤。

泰國外交部今天傍晚發布聲明表示，副總理兼外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）歡迎有關翁山蘇姬與ICRC代表會面的報導及照片。

聲明指出，此會晤發生在7月12日東協外長與緬甸外長在曼谷舉行非正式會晤之後，以及緬甸總統即將訪問泰國之際。

希哈薩還向媒體表示，這代表緬甸政府已有所「進展」，顯示他們正回應東協與泰國對翁山蘇姬近況的關切。

希哈薩透過聲明表示：「希望緬甸政府採取更多積極措施，以實現緬甸的持久和平與穩定。」

緬甸總統敏昂萊預計8月6日至7日訪問泰國，並將與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）見面。

緬甸 曼谷 敏昂萊

延伸閱讀

翁山蘇姬會紅十字代表 遭罷黜後首度公開見外賓

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

翁山蘇姬軟禁後首度公開露面 支持者：非法拘留應立即放人

震後送暖！台師大緬甸學生返鄉教學 服務60名學童

相關新聞

泰外長樂見翁山蘇姬晤紅十字代表 緬甸總統敏昂萊將訪曼谷

遭拘禁的翁山蘇姬今天與紅十字國際委員會代表見面，這是她自2021年軍事政變遭罷黜以來，首次公開與外國官員會晤。泰國副總理...

翁山蘇姬軟禁後首度公開露面 支持者：非法拘留應立即放人

緬甸總統辦公室表示，遭拘押的民主派領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）周一（8月3日）會見該紅十字會代表。這也是翁山蘇姬自2021年緬甸軍政變以來，首次公開與外國官員會面。

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

路透報導，緬甸前領導人翁山蘇姬遭軍方監禁多年，外界長期無從得知她的下落及健康狀況。緬甸軍方支持的政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬當日在首都與紅十字國際委員會代表會面，這似乎是她自2021年來首次公開與外國官員見面。她的兒子阿里斯去年底稱已2年沒有母親消息，並要求軍方提出「生存證明」。

死亡人數恐破百…休達移民潮危機 摩洛哥地緣盤算與歐盟困境一次看

西班牙位於北非的飛地「休達」爆發大規模越境事件，牽動歐盟移民政策敏感神經。究竟休達在哪？摩洛哥人為何冒險偷渡？這起事件背...

誰不是中華民族？中共《民族團結進步促進法》如何收緊七十年民族治理

中國《民族團結進步促進法》於2026年7月1日正式上路，此法是中華人民共和國70餘年民族政策演變的制度總結。若要理解這部法律，必須回到1949年後中國如何建構民族制度，以明白這套治理邏輯如何演變為今日的共同體治理模式。

追蹤外國人… 中國監控平台曝光 1.2萬人個資被揭露

紐約時報報導，中國已建立一個「境外人員動態管控平台」（Dynamic Control Platform for Overseas Personnel），利用人工智慧（AI）臉部辨識和大數據整合技術，對外籍、台港澳人士及駐華記者進行近乎即時的全面追蹤與監控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。