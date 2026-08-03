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泰駁聯合國專家泰柬邊境衝突報告 批不中立將提抗議

中央社／ 曼谷3日專電

泰國政府今天駁斥聯合國人權專家有關泰柬邊境衝突的報告，指內容未採納泰方說法，不夠中立且缺乏平衡，表示將向聯合國人權理事會（UNHRC）及聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）提出正式抗議。

泰國副總理兼外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）今天出面召開記者會，駁斥聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）一份有關泰柬邊境衝突的報告，對其中的相關數據提出強烈質疑。

他指出，報告中有關65萬柬埔寨平民，因邊境衝突而流離失所的說法並不正確，並解釋說，該數據似乎涉及50多年前內戰期間相關地區居民，因此，這些人不符合境內流離失所者（IDP）的定義。

泰柬邊界衝突的爭端出自於雙方對殖民時期劃分的800公里長邊界存在爭議，兩國對部分土地及幾座有數百年歷史的寺廟遺跡皆聲稱擁有主權。泰柬邊境去年爆發衝突，造成嚴重死傷。

希哈薩進一步強調，該報告忽視泰國的損失，包括平民傷亡以及軍事攻擊對泰國學校和醫院造成的損害。他強調，泰國並非挑起邊境衝突的一方。

他補充，該報告為特別報告員依職權提出的文件，並非聯合國的正式報告，也尚未經聯合國人權理事會審議，各會員國仍可提出意見。

泰國政府對柬方選擇性地利用特別報告員的內容進行政治宣傳表示深切關注。

希哈薩指出，這種選擇性放大的作為，違反了兩國領導人在菲律賓宿霧東協峰會期間達成的雙邊協議。當時，雙方同意避免對對方發動口頭或公開攻擊。

泰國將就該報告向聯合國人權理事會和聯合國人權事務高級專員公署提出正式抗議。

「鮮新聞英文報」（Khaosod English）今天報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天對該報告也表示駁斥及反對態度。他說，安德魯斯的報告是在未聽取泰方意見的情況下發表，「泰國不接受相關說法」。

聯合國 衝突 泰國

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