快訊

分科錄取門檻下修！台大醫不採英文「估這級分可上」 理工、醫學系降5至7級分

證交所宣布調整處置新機制！天數減半、撮合改2分鐘 8月10日上路

台糖沒有義務通報致癌油？高檢署主任：通報是法律明定的義務

聽新聞
0:00 / 0:00

翁山蘇姬軟禁後首度公開露面 支持者：非法拘留應立即放人

德國之聲／ 德國之聲
遭拘押的民主派領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬周一（8月3日）會見紅十字會代表。新華社
遭拘押的民主派領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬周一（8月3日）會見紅十字會代表。新華社

（德國之聲中文網）緬甸總統辦公室表示，遭拘押的民主派領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）周一（8月3日）會見該紅十字會代表。這也是翁山蘇姬自2021年緬甸軍政變以來，首次公開與外國官員會面。

據法新社報導，緬甸總統辦公室聲明稱，國際紅十字委員會（ICRC）駐緬甸代表德巴克（Arnaud de Baecque）於周一上午會見了翁山蘇姬，但未透露會議地點，也沒有提供兩人談話的內容。

官方釋出的照片顯示，翁山蘇姬與一名似乎是德巴克的男子握手。另一張照片則是翁山蘇姬切生日蛋糕，還有一張蛋糕照片上寫著：「蘇阿姨生日快樂」（Happy Birthday Aunty Suu），日期則顯示為2026年6月19日。

紅十字國際委員會周一發表聲明證實，其一名代表按照紅十字國際委員會探訪被剝奪自由者的標準和程序，探訪了翁山蘇姬，並與她進行了私下交談，但並未透露談話的細節。

法新社引述翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）的一名資深政治人物不具名透露，「如果照片中的人確實是她，且她真的和國際紅十字委員會會面，那麼我們很高興看到她的照片。我們現在至少知道她還活著。」

該名政治人物也強調，翁山蘇姬遭到「非法拘留，應立即獲釋。」

2021年2月，緬甸軍方推翻翁山蘇姬政府，並監禁翁山蘇姬和其他民選領導人，引發持續至今的內戰，造成超過10萬人喪生。

政變領導人、前軍政府首腦敏昂萊（Min Aung Hlaing）在今年4月選舉後，被任命為文職總統。翁山蘇姬隨後獲得敏昂萊特赦減刑，並轉為居家軟禁。

翁山蘇姬此前被指控非法進口和擁有對講機、違反新冠疫情限制令、違反國家保密法、煽動叛亂、選舉欺詐和五起腐敗等多項罪名，刑期最高曾多達33年。

人權團體批評，緬甸軍政府捏造這些指控，目的在於讓翁山蘇姬及其所屬政黨「全國民主聯盟」退出政治舞台。

健康情形引擔憂

緬甸官方上一次公布翁山蘇姬的照片是今年4月，當時她被從監獄轉為居家軟禁，並因佛教節日特赦獲得減刑。不過，緬甸當局尚未公布翁山蘇姬在首都奈比多（Naypyidaw）被拘押的確切地點，也未說明她的刑期還剩多少年。

翁山蘇姬居住於倫敦的兒子艾瑞斯（Kim Aris）及多名緬甸民主派人士持續發起網路行動，要求軍政府公布可供外界驗證的證據，以證明翁山蘇姬目前平安無恙。

自政變以來，緬甸在很大程度上遭到國際社會孤立，而由11個成員國組成的東南亞國家協會（ASEAN），也將緬甸領導層排除在高層峰會之外。

為了向外界展現國家正逐步恢復正常運作，緬甸軍方除了推動於2025年舉行選舉，同時也加強與區域鄰國的互動與外交往來。自接任總統後，敏昂萊已先後訪問印度、中國及東協成員國寮國，並計畫於本周對泰國進行正式訪問。

今年7月，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）曾媒體表示，緬甸外交部長丁茂瑞（Tin Maung Swe）在訪問泰國期間，曾向區域各國外長保證，翁山蘇姬「身體健康狀況良好」。

然而，批評人士指出，雖然緬甸已過渡至名義上的民選政府，但這個政府大多由前將領及前軍政府官員組成，因此幾乎未能改變軍方對國家權力的掌控。

儘管外交接觸有所進展，但翁山蘇姬持續遭到拘押，仍是部分國家無法接受的重大爭議點。此前，東協多次要求緬甸政府允許其緬甸問題特使與翁山蘇姬會面，但迄今仍遭到拒絕。

反對派「民族團結政府」（National Unity Government，NUG）發言人奈彭拉特（Nay Phone Latt）表示，國際紅十字委員會與翁山蘇姬的會面，不應被視為軍政府真正著手處理人權或民主問題的舉措。

奈彭拉特指出：「從一開始，國家領導人就是在毫無過錯的情況下遭到不當逮捕與監禁，因此她必須無條件獲得釋放。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

翁山蘇姬 緬甸 紅十字會

延伸閱讀

翁山蘇姬會紅十字代表 遭罷黜後首度公開見外賓

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

從「狠打」到「不打」 川普叫停大規模攻擊伊朗…但有一前提

震後送暖！台師大緬甸學生返鄉教學 服務60名學童

相關新聞

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

路透報導，緬甸前領導人翁山蘇姬遭軍方監禁多年，外界長期無從得知她的下落及健康狀況。緬甸軍方支持的政府3日罕見公布照片表示，81歲的翁山蘇姬當日在首都與紅十字國際委員會代表會面，這似乎是她自2021年來首次公開與外國官員見面。她的兒子阿里斯去年底稱已2年沒有母親消息，並要求軍方提出「生存證明」。

翁山蘇姬軟禁後首度公開露面 支持者：非法拘留應立即放人

緬甸總統辦公室表示，遭拘押的民主派領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）周一（8月3日）會見該紅十字會代表。這也是翁山蘇姬自2021年緬甸軍政變以來，首次公開與外國官員會面。

死亡人數恐破百…休達移民潮危機 摩洛哥地緣盤算與歐盟困境一次看

西班牙位於北非的飛地「休達」爆發大規模越境事件，牽動歐盟移民政策敏感神經。究竟休達在哪？摩洛哥人為何冒險偷渡？這起事件背...

誰不是中華民族？中共《民族團結進步促進法》如何收緊七十年民族治理

中國《民族團結進步促進法》於2026年7月1日正式上路，此法是中華人民共和國70餘年民族政策演變的制度總結。若要理解這部法律，必須回到1949年後中國如何建構民族制度，以明白這套治理邏輯如何演變為今日的共同體治理模式。

追蹤外國人… 中國監控平台曝光 1.2萬人個資被揭露

紐約時報報導，中國已建立一個「境外人員動態管控平台」（Dynamic Control Platform for Overseas Personnel），利用人工智慧（AI）臉部辨識和大數據整合技術，對外籍、台港澳人士及駐華記者進行近乎即時的全面追蹤與監控。

在美待業留學生組黨 印度青年運動「蟑螂團結」扳倒教長

7月25日在印度新德里的示威現場，30歲青年迪普克（Abhijeet Dipke）盯著手機，確認教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）真的辭職後，突跪倒且連連搥打臨時搭建的舞台。迪普克起身後抓著麥克風高喊「學生力量萬歲！」現場群眾隨即爆出震耳欲聾的歡呼，彼此擁抱或高舉拳頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。