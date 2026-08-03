翁山蘇姬軟禁後首度公開露面 支持者：非法拘留應立即放人

（德國之聲中文網）緬甸總統辦公室表示，遭拘押的民主派領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）周一（8月3日）會見該紅十字會代表。這也是翁山蘇姬自2021年緬甸軍政變以來，首次公開與外國官員會面。

據法新社報導，緬甸總統辦公室聲明稱，國際紅十字委員會（ICRC）駐緬甸代表德巴克（Arnaud de Baecque）於周一上午會見了翁山蘇姬，但未透露會議地點，也沒有提供兩人談話的內容。

官方釋出的照片顯示，翁山蘇姬與一名似乎是德巴克的男子握手。另一張照片則是翁山蘇姬切生日蛋糕，還有一張蛋糕照片上寫著：「蘇阿姨生日快樂」（Happy Birthday Aunty Suu），日期則顯示為2026年6月19日。

紅十字國際委員會周一發表聲明證實，其一名代表按照紅十字國際委員會探訪被剝奪自由者的標準和程序，探訪了翁山蘇姬，並與她進行了私下交談，但並未透露談話的細節。

法新社引述翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）的一名資深政治人物不具名透露，「如果照片中的人確實是她，且她真的和國際紅十字委員會會面，那麼我們很高興看到她的照片。我們現在至少知道她還活著。」

該名政治人物也強調，翁山蘇姬遭到「非法拘留，應立即獲釋。」

2021年2月，緬甸軍方推翻翁山蘇姬政府，並監禁翁山蘇姬和其他民選領導人，引發持續至今的內戰，造成超過10萬人喪生。

政變領導人、前軍政府首腦敏昂萊（Min Aung Hlaing）在今年4月選舉後，被任命為文職總統。翁山蘇姬隨後獲得敏昂萊特赦減刑，並轉為居家軟禁。

翁山蘇姬此前被指控非法進口和擁有對講機、違反新冠疫情限制令、違反國家保密法、煽動叛亂、選舉欺詐和五起腐敗等多項罪名，刑期最高曾多達33年。

人權團體批評，緬甸軍政府捏造這些指控，目的在於讓翁山蘇姬及其所屬政黨「全國民主聯盟」退出政治舞台。

健康情形引擔憂

緬甸官方上一次公布翁山蘇姬的照片是今年4月，當時她被從監獄轉為居家軟禁，並因佛教節日特赦獲得減刑。不過，緬甸當局尚未公布翁山蘇姬在首都奈比多（Naypyidaw）被拘押的確切地點，也未說明她的刑期還剩多少年。

翁山蘇姬居住於倫敦的兒子艾瑞斯（Kim Aris）及多名緬甸民主派人士持續發起網路行動，要求軍政府公布可供外界驗證的證據，以證明翁山蘇姬目前平安無恙。

自政變以來，緬甸在很大程度上遭到國際社會孤立，而由11個成員國組成的東南亞國家協會（ASEAN），也將緬甸領導層排除在高層峰會之外。

為了向外界展現國家正逐步恢復正常運作，緬甸軍方除了推動於2025年舉行選舉，同時也加強與區域鄰國的互動與外交往來。自接任總統後，敏昂萊已先後訪問印度、中國及東協成員國寮國，並計畫於本周對泰國進行正式訪問。

今年7月，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）曾媒體表示，緬甸外交部長丁茂瑞（Tin Maung Swe）在訪問泰國期間，曾向區域各國外長保證，翁山蘇姬「身體健康狀況良好」。

然而，批評人士指出，雖然緬甸已過渡至名義上的民選政府，但這個政府大多由前將領及前軍政府官員組成，因此幾乎未能改變軍方對國家權力的掌控。

儘管外交接觸有所進展，但翁山蘇姬持續遭到拘押，仍是部分國家無法接受的重大爭議點。此前，東協多次要求緬甸政府允許其緬甸問題特使與翁山蘇姬會面，但迄今仍遭到拒絕。

反對派「民族團結政府」（National Unity Government，NUG）發言人奈彭拉特（Nay Phone Latt）表示，國際紅十字委員會與翁山蘇姬的會面，不應被視為軍政府真正著手處理人權或民主問題的舉措。

奈彭拉特指出：「從一開始，國家領導人就是在毫無過錯的情況下遭到不當逮捕與監禁，因此她必須無條件獲得釋放。」

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