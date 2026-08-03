WSJ：俄當局街頭強拉男子從軍　二度動員疑慮升高

由於俄羅斯自願參軍人數下滑，加上俄軍在烏克蘭前線進展不如預期，克里姆林宮正以更強硬手段迫使更多適齡男子加入軍隊，以補充兵力缺口。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，律師、人權倡議人士與目擊者表示，在較小的城鎮，部分徵兵人員會以查驗證件為由，在街頭或工作場所外強行帶走男子。一旦男子被帶進徵兵辦公室，可能遭到威脅甚至毆打，直到他們同意簽約入伍。

這波施壓行動令人聯想到俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）2022年秋季宣布的「部分動員令」。當時俄軍前線兵力不足，導致戰線陷入困境。此舉也引發俄羅斯分析人士及政界人士揣測，新一輪徵兵動員即將展開。

俄羅斯當局過去曾提供大筆金錢吸引民眾參軍，金額往往超過一般人全年薪資。但隨著俄軍內部虐待事件頻傳，以及烏克蘭軍隊殺傷力增加，招募難度日益上升。烏軍攻擊已導致前線俄軍的平均存活時間縮短至僅剩數週、數天，甚至是數分鐘。

專為被迫入伍者提供法律協助的律師克利加（Artyom Klyga）表示，「當局現在改用暴力手段，只要抓到男性就將他們送去服役。」

消息人士透露，儘管俄羅斯官方宣稱徵兵仍屬自願性質，但執法人員有時會與徵兵人員合作設局，引誘男子前往指定地點，不從者就會面臨暴力或逮捕威脅。

在俄羅斯西南部的本沙（Penza），徵兵人員特別積極招募新兵。當地居民列奧尼多夫（VladislavLeonidov）表示，5月他的1名熟人失蹤數小時後，他在徵兵辦公室發現對方。

列奧尼多夫說，這名男子原本被要求前往當地警察局核對個人資料。他一到警局，就發現2名徵兵人員在現場等候，並將他帶往徵兵辦公室。期間男子還遭毆打，肝臟及腎臟部位受傷。直到他準備被帶去接受體檢，列奧尼多夫才介入並迫使當局釋放對方。

「要是我們晚2小時到，他早就被帶走了。他們的行動非常迅速。」

在本沙，徵兵或執法人員的行動已引起當地居民注意，不少人錄影紀錄並上傳網路抗議。

一段徵兵辦公室外的影片顯示，多名身穿便服的男子坐在軍用廂型車內，車外有數名哭泣的女性試圖阻攔，其中一名女性哭喊：「他們打你，他們逼迫你！」

俄羅斯當局曾屢次批評烏克蘭強制徵兵，如今則淡化相關事件，並揚言將懲罰散播相關影片者。

本沙徵兵辦公室主任蘇科夫（Andrey Surkov）表示，所有突襲行動都是針對逃避兵役者；當地內政部門則否認會強制將男子送往前線，並警告發布相關影片者可能面臨法律後果。

曾製作紀錄片揭露相關問題的部落客莫洛索夫（Stanislav Morozov）表示，他已遭俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）調查。

莫洛索夫表示，他訪談的數十名相關人士家屬中，多數男子都是在執法人員威脅栽贓毒品並當場逮捕後，簽署參軍合約。

部分壓力則來自俄羅斯各地區推出的招募計畫。這些計畫向第三方提供現金獎勵，多數約為10萬盧布（約新台幣4.1萬元），鼓勵他們將人帶到徵兵辦公室。

莫洛索夫指出，本沙住宅大樓內張貼的廣告寫著：「帶一位朋友到徵兵中心，就能獲得10萬盧布」。

類似計畫也出現在其他地區，包括俄羅斯無人機主要生產地韃靼自治共和國（Tatarstan）、阿穆爾（Amur）、雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl），以及卡路加（Kaluga）、沃羅涅日（Voronezh）和阿漢格斯克（Arkhangelsk）等城市。克利加及人權工作者表示，強迫招募案例數量正在增加。

報導指，當局的手段主要與俄軍前線傷亡增加有關，目前俄軍每月死傷人數估計達3萬至4萬人。

美國官員指出，這些措施有助增加前線兵力，但不足以帶來重大突破。克宮仍在評估是否再次發布動員令，以再向前線派遣數千名士兵，相關措施可能在9月20日俄羅斯國會選舉後執行。