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古巴電網再度掛了 全國大停電供水受影響

中央社／ 哈瓦那2日綜合外電報導

古巴國家電力公司今天在社群發文表示，電網今天再度全面癱瘓，導致全國大規模停電

哈瓦那（Havana）市區，當燈光驟然熄滅時，許多坐在戶外乘涼的居民齊聲發出不滿的哀歎聲。

由於設備老舊，加上美國對古巴能源實施禁運，發電廠燃料中斷，古巴持續面臨分區限電。

古巴國家電力公司（UNE）表示，全國電力系統「全面中斷」，包含首都在內的各地區都陷入突然的黑暗。

這是古巴電網多次崩潰事件中的最新一起。

頻繁的停電讓正常生活陷入困難，每當斷電時，自來水供應跟著減弱，風扇也停轉。

雖然古巴社會大眾已習慣困境，但這場已經持續數月、看不到盡頭的供電危機，讓大眾壓力越來越大。

受災最嚴重地區的居民開始以焚燒垃圾，或敲打鍋碗瓢盆來宣洩不滿。

古巴能源部表示，正致力恢復供電。

自今年1月以來，華府僅允許一艘俄羅斯油輪於3月進入古巴，運來10萬噸原油，如今這批石油也已用完。

哈瓦那與華府之間的對話，迄今成效有限。

古巴 停電 哈瓦那

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