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翁山蘇姬會紅十字代表 遭罷黜後首度公開見外賓

中央社／ 仰光3日綜合外電報導
遭拘禁的前民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）今天與紅十字國際委員會駐緬甸代表見面。路透 路透通訊社
遭拘禁的前民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）今天與紅十字國際委員會駐緬甸代表見面。路透 路透通訊社

緬甸總統府表示，遭拘禁的前民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）今天與紅十字國際委員會駐緬甸代表見面，這是她自2021年軍事政變遭罷黜以來，首次公開與外國官員會晤。

法新社報導，緬甸總統府發表聲明表示：「紅十字國際委員會（International Committee of The RedCross）駐緬甸常駐代表德巴克（Arnaud de Baecque）先生今天早上與翁山蘇姬女士會面。」

緬甸軍方於2021年2月罷黜翁山蘇姬，監禁這位諾貝爾和平獎得主，引發目前持續進行的內戰。在舉行高度受限的選舉後，政變領袖、前軍政府首長敏昂萊（Min Aung Hlaing）於4月宣誓就職文人總統。

同月稍晚，在敏昂萊宣布減刑後，現年81歲的翁山蘇姬轉為居家軟禁。她是在緬甸發生軍事政變後遭拘押，並面臨一系列指控；人權團體認為，這些指控是為了將她邊緣化而捏造的。

路透社報導，自那之後，翁山蘇姬的確切行蹤與健康狀況就一直難以確定，也沒有任何外國領袖或特使曾公開與她會面。

根據緬甸總統府公布的照片，翁山蘇姬與一名貌似德巴克的人士握手。另一張照片則顯示，翁山蘇姬正在切蛋糕，還有一張照片可見蛋糕上寫有「蘇阿姨生日快樂」字樣。

翁山蘇姬 緬甸 敏昂萊

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