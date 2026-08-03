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阿根廷總統再掀口水戰 痛批巴西總統小偷、貪腐

中央社／ 布宜諾斯艾利斯3日綜合外電報導

阿根廷總統米雷伊今天再度對左派的巴西總統魯拉發動口水戰。他日前稱魯拉是罪犯而引發兩國外交爭端後，如今更指稱魯拉「就是小偷、貪腐分子」。

法新社報導，極右翼自由派的米雷伊（JavierMilei）接受電視台LN+專訪時表示：「他就是小偷、貪腐分子，他曾因偷竊和貪腐罪名被定罪且服過刑，因此稱他為犯人完全屬實。」

米雷伊上週在巴西發表演說時也發表類似言論，當時他為魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在即將到來的總統大選中的右翼對手佛拉維歐．波索納洛（FlavioBolsonaro）站台。

巴西隨後召回駐阿根廷大使以商討對策，米雷伊當時的演說同時也將矛頭對準了一名巴西最高法院大法官。

阿根廷政府隨後試圖淡化這場與最大貿易夥伴之間的爭端，總統府發言人拉維爾（Adrian Ravier）表示，這純粹是「意識形態與政治上的差異」。

被問及為何對魯拉抱持如此大的敵意時，米雷伊反駁說：「難道你不覺得有人偷你東西才叫攻擊性嗎？叫小偷『小偷』，遠比偷竊行為本身輕微得多。」

米雷伊堅稱：「他們釋放魯拉是因為程序瑕疵，而不是因為他無辜。因此，他就是個小偷，也是個貪官。」

他補充說明：「我這麼做是因為我是自由理念的擁護者。」

曾於2003年至2010年擔任巴西總統的魯拉，在名為「洗車行動」（Operation Car Wash）的大規模反貪腐調查中被定罪，並自2018年4月起入獄服刑580天。

魯拉隨後因為這項定罪在程序上遭撤銷而獲釋，當審法官後來也被認定存在偏見。

巴西 阿根廷 貪腐

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