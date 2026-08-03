韓股重挫、修憲爭議衝擊 李在明民調創新低

民調機構Realmeter今天公布調查顯示，在韓國股市重挫及修憲爭議影響下，總統李在明支持率跌至去年6月就任以來最低。

韓聯社報導，Realmeter接受「能源經濟新聞」（EKN）委託進行的民調顯示，對李在明施政正面評價較前一週下滑0.4個百分點至45.9%，已是連續第3週下滑；負面評價則上升1個百分點至50.5%，首度突破50%大關。

Realmeter分析指出，李在明支持率下滑主因包括韓國股市暴跌，導致市場對單一個股槓桿型指數股票型基金（ETF）產生疑慮外，還有政府可能修憲、允許總統競選連任等爭議。

韓國國會議長趙正湜（Cho Jeong-sik）上週表示，是否修改憲法、允許現任總統競選連任，應交由人民決定，引發各界譁然。

這項於7月27日至31日進行的民調訪問2508名18歲以上民眾，信賴水準95%，誤差範圍正負2個百分點。

另一項由Realmeter進行的政黨支持度調查顯示，執政的「共同民主黨」支持率為45.1%，較前一週上升3.8個百分點；最大在野黨「國民力量黨」支持率則下滑2.9個百分點至37.7%。

這項調查於7月30日及31日進行、訪問1002名18歲以上民眾，信賴水準95%，誤差範圍正負3.1個百分點。