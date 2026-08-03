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雪梨市中心附近建築物屋頂坍塌意外 2人重傷送醫

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導

澳洲緊急服務單位表示，雪梨市中心附近今天發生建築物屋頂坍塌事故，造成2人重傷，已送醫治療。

路透社報導，新南威爾斯州（New South Wales）救護服務發言人表示，該單位於上午11時前接獲通報，隨即趕往位於奧特莫（Ultimo）瓦特街（WattleStreet）的事故現場。奧特莫距離雪梨中央商業區（CBD）約2公里。

救援人員在現場評估7名傷者的狀況，其中2人因傷勢嚴重，被分別送往皇家艾佛瑞德王子醫院（RoyalPrince Alfred Hospital）與聖文森醫院（St Vincent’sHospital）。另外4名受到事故影響的人員拒絕接受醫療處置。

據報導，發生事故的建築物位於一處施工現場附近。

一名目擊者表示，建築物倒塌前約2分鐘，他剛將滑板車停在附近。

他表示：「我不知道究竟發生什麼事…聲音非常大，很不尋常。我當時很震驚，也很意外…但我很好，我很幸運。」

警方已抵達現場展開事故調查。新南威爾斯州建築委員會（Building Commission NSW）也預計前往現場了解情況。

雪梨 建築物 奧特

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