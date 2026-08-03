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巴西前第一夫人蜜雪兒參選參議員 爭保守派影響力

中央社／ 巴西利亞2日綜合外電報導

巴西右翼自由黨（Liberal Party）今天提名前第一夫人蜜雪兒．波索納洛參選參議員，儘管她近期才與該黨總統候選人、也就是她的繼子佛拉維歐．波索納洛爆發爭執。

法新社報導，由於前總統波索納洛（JairBolsonaro）因涉嫌在2019至2022年任期結束前策劃政變而遭到軟禁，蜜雪兒．波索納洛（MichelleBolsonaro）與佛拉維歐．波索納洛（FlavioBolsonaro）兩人為爭奪巴西龐大保守派勢力的影響力，陷入角力。

這場不和於6月底浮上檯面，現年44歲的前第一夫人指控45歲的繼子不尊重她，並稱他曾表示「她對政治一無所知」。

這場爭執被視為她繼子在總統大選前擴大支持度的重大阻礙，因為蜜雪兒已在女性和福音派選民中展現高人氣。

上週末在正式獲得自由黨提名為總統候選人之前，現任參議員佛拉維歐公開道歉，而他的繼母也隨即接受這份示好。

他將在10月總統大選中對決左翼現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。現年80歲的魯拉正尋求第4個非連續任期，且近幾週聲勢持續看漲。

自由黨今天在首都巴西利亞舉行的活動，原被外界預期將成為這兩名保守派重量級人物象徵性大和解，但蜜雪兒最終並未現身。

根據收治她的醫療中心表示，蜜雪兒前一天因劇烈頭痛住院，直到活動開始時才出院。

蜜雪兒 巴西 第一夫人

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