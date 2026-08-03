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歐盟攔查俄國影子艦隊油輪 兩週內第2起

中央社／ 羅馬2日綜合外電報導

義大利領導的歐盟海軍任務艦艇今天登船檢查俄羅斯「影子艦隊」遭制裁的油輪，為兩週內第2起，顯見歐洲正加大審查力度，打擊協助莫斯科規避石油制裁的船隻。

路透社報導，義大利國防部表示，遭到歐盟制裁的油輪「大巴窯號」（Toa Payoh）在從貝南駛往伊斯坦堡途中，於西西里島的班泰勒利亞島（Pantelleria）以西海域遭到攔截。

知情人士透露，這艘船隻上週才剛更換登記為喀麥隆船籍。海事主管機關展開檢查，以確認這艘油輪是否合法擁有懸掛喀麥隆國旗的權利，並核對相關登記文件是否有效。

知情人士補充說明，這項代號為EUNAVFORMED「伊里尼行動」（Irini）的歐盟海軍任務，在執行這類檢查時無權扣押船隻，因此大巴窯號並未遭扣留。

不過，登船期間蒐集到的文件目前仍在審查中，如果有必要，各國主管機關可以用來作為後續扣押船隻的依據。

大巴窯號船長最初未配合歐盟任務小組，導致義大利軍方人員自歐盟伊里尼行動的旗艦「達翁迪芮維爾號」（Thaon di Revel）出動直升機，登船進行檢查。

今天的行動是繼7月20日登船檢查另一艘俄國影子艦隊油輪「南方之星號」（South Star）之後的最新舉措。南方之星號當時因為涉嫌懸掛假國旗而遭到伊里尼行動部隊檢查。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟已對數十艘船隻實施制裁，並指出這些船隻構成了俄國用來規避石油出口限制的「影子艦隊」。

歐盟 俄國 油輪

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