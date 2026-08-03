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誤信邊境開放謠言引爆移民潮 摩洛哥民眾痛批當局
數十名摩洛哥人今天聚集在費尼迪克鎮（Fnideq），焦急打聽親友的下落。本週有數千人游泳越過附近邊界，進入西班牙飛地休達（Ceuta），而他們的親友便在其中。
法新社報導，來自距離費尼迪克約135公里的穆萊布塞勒姆（Moulay Bousselham）的農工阿德爾拉蒂夫（Aldellatif），擔心17歲弟弟的安危。他的弟弟日前和兩名朋友冒險試圖以游泳方式前往休達。
過去幾天已有超過6萬人抵達休達，但絕大多數人遭遣返回費尼迪克，當地已有巴士等候，將他們送回家人身邊。
根據西班牙當局，目前有72人死亡，但摩洛哥人權協會（AMDH）表示，實際死亡人數接近130人，另有數十人仍下落不明。
27歲的阿德爾拉蒂夫說：「我弟弟的兩名朋友週五（7月31日）打電話告訴我，說他們前一天就出發了，但我弟弟抽筋，結果他們就走散了。」
他弟弟的兩名朋友都已經安全返回，讓他開始擔心弟弟是否還活著。
他說：「我最害怕的是回去時身邊沒有他。我不明白他為什麼要這樣做，更無法理解當局為什麼至今保持沉默。」
他痛批政府毫無作為，並指出當局本該「向年輕人宣導非法移民的危險性」，以及社群媒體上的錯誤資訊。
在大批人群從費尼迪克出發前，外界流傳通往休達的邊界將開放的謠言，加上社群媒體出現年輕人徒步或游泳抵達休達的畫面。
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