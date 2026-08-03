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紐時：未加密平台意外揭露 中國監控外籍人士

中央社／ 華盛頓2日專電

繼「德國之聲」之後，「紐約時報」今天引述前駐中國外籍記者霍弗提供的資料調查報導，張家口公安局曾登錄的「海外人士動態控制平台」，監控包括記者與留學生在內的外籍人士，並透過臉孔辨識系統追蹤動態。

紐約時報（New York Times）2日報導，46歲的霍弗（Marc Hofer）是一名住在阿姆斯特丹的網路安全研究員暨記者，平日在網上搜尋中國監控民眾的線索。他曾是駐中國的外籍記者，對監控主題感到興趣。

年初瀏覽搜查網路時，霍弗意外發現名為「海外人士動態控制平台」連結，主頁就像電影「關鍵報告」（Minority Report）中的未來儀表板，目的是追蹤熱門旅遊點、2022年冬季奧運城市之一張家口區域的外籍人士。

平台追蹤700多名居住在張家口的外籍人士，但系統存有1萬2000多項資料，包括逃犯、香港與台灣人士、300多名外籍記者，當中有人從沒去過張家口。霍弗突然見到一張由境管人員拍攝自己的大頭照，同時有護照與手機號碼等資訊。

霍弗想到「上載資訊者有取得真實資料的管道」，震驚之餘，還發現張家口及其他城市公安近期曾登錄平台。

報導指出，中國業者常使用社群媒體相片及個資，製作向公安機構推銷監視系統的展示用網頁，但這個平台不同。霍弗表示，不是幾個人或學生隨便做出來的，也不是低等級計畫。他從1月起大量自平台下載資料，網頁到5月才下線。

紐時根據公開文件資料調查指出，北京一家名為Origin Dynamic，向公安提供機器人、監控服務與裝備的公司與平台有關，並在2023年以「非中國公民資訊介面」申請智慧產權，介面與張家口平台設計幾乎相同。江蘇省鹽城市政府是Origin Dynamic所有人之一。

Origin Dynamic與張家口公安局未回應紐時記者電郵、傳真詢問。

紐時指出，目前不清楚公安是否及如何使用這些大數據，但凸顯當局由攝影機、醫療記錄、收據等監控分析外籍人士的行動，例如一名蒙古女子由住家到購物中心、餐廳、超市，透過臉孔辨識過程被詳細記錄。

紐時查證資料中，霍弗之外的6個案例都屬正確，當中包括曾派駐北京的紐時記者，她孩子也在登錄資料中，記者的英文名字雖鍵錯，但護照及其他資訊都正確。

監控平台將澳洲、加拿大、紐西蘭、英國與美國列為「五眼聯盟」；埃及、伊朗、以色列、摩洛哥、巴基斯坦、蘇丹標誌為「主要國家」；香港、台灣訪客另有分類。此外，外籍學生、外籍人士配偶，中國當局委婉稱呼逃犯、威脅國家穩定的「關鍵人物」，都在追蹤範圍。

德國之聲（Deutsche Welle）曾在5月報導，一名網路安全研究員意外進入未加密的中國監控平台，當中包括大量外籍記者個資。

紐時 外籍人士 監控

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