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馬杜洛垮台後 委內瑞拉多明尼加同意關係逐步正常化

中央社／ 卡拉卡斯2日綜合外電報導

委內瑞拉多明尼加今天同意致力於恢復雙邊關係。多明尼加兩年前加入國際社會指控委內瑞拉時任總統馬杜洛連任存在舞弊，導致雙邊關係中斷。

法新社報導，委內瑞拉外交部發布聲明指出，兩國已經就外交關係「逐步正常化」的談判路線圖達成共識。

挨批專制、導致油藏豐富委內瑞拉經濟崩潰的左翼領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）1月初遭到美國部隊推翻和逮捕，隨後與妻子同遭押送紐約接受毒品走私審判。

前強人總統查維斯（Hugo Chavez）欽點接班人的這位前公車司機於2024年聲稱贏得總統大選，取得第3個任期的正當性，儘管當時獲美國支持的反對陣營公布計票統計顯示，所屬候選人龔薩雷茲（EdmundoGonzalez Urrutia）取得壓倒性勝利。

多明尼加與多國一同質疑選舉結果，委內瑞拉憤而與其斷交。

隨著代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）試圖終結委內瑞拉的國際孤立局面，卡拉卡斯與多明尼加聖多明哥（Santo Domingo）當局於2月同意恢復兩國航班及領事服務。

根據委內瑞拉外交部，雙方如今同意朝全面恢復外交關係努力。

過去兩週內委內瑞拉也同意致力與秘魯、智利修復關係。這兩國同樣在2024年大選爭議後與委內瑞拉斷交。

多明尼加 馬杜洛 委內瑞拉

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