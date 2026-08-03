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謠傳開放邊界！6萬人闖西班牙北非飛地 釀72死

聯合報／ 國際中心／綜合報導
截至二日，非法移民闖關西班牙在北非飛地休達的事件已增至七十二人死亡。圖為當地的西班牙維安人員一日正戒護這些人至定點。路透
截至二日，非法移民闖關西班牙在北非飛地休達的事件已增至七十二人死亡。圖為當地的西班牙維安人員一日正戒護這些人至定點。路透

西班牙在北非國家摩洛哥的飛地休達，連日來發生約六萬名非法移民闖關的事件，截至二日，已造成至少七十二人死亡。西班牙當局表示，一日在西摩交界的海上設置五百公尺浮動屏障，當晚已無人闖關，休達當地情勢已大致恢復正常。

北非多國有民眾因生計困難而想到歐洲討生活。最近在社媒謠傳西班牙罕見開放邊界下，大批非法移民鋌而走險越境湧入休達。休達為歐盟和非洲國家間極少數的幾個陸地邊界之一。

法新社二日報導，七月卅、卅一日和八月一日這三天，約六萬人進入休達。

地方官員指出，已確認這三天至少七十二人喪生，其中有些的死因是泳渡時溺斃，有些則在攀爬防波堤和邊界圍欄時被其他非法移民擠壓致死。

西班牙當局為了阻擋這些非法移民闖關而緊急架設海上浮動屏障，截至一日，有逾四點八萬人在四十八小時內返回摩洛哥。根據路透一日拍攝的影片，在西摩交界的塔拉哈爾，可見西班牙軍警嚴密巡邏，海灘幾乎空無一人。

對此，歐盟輪值主席國愛爾蘭指出，在廿二個成員國發表公開信疾呼下，已召集全部廿七個成員國的內政部長，預定四日開視訊會議討論。

西班牙內政部長格蘭德—馬拉斯卡指責人口販運網絡利用弱勢非法移民，錯誤解讀西班牙最高法院七月做出的一項判決，即經由海路踏上西班牙領土，包含以游泳或搭船方式，在沒有實體的邊境障礙下，西班牙執法人員不得立即遣返這些非法移民，必須依法律程序接受他們提出的庇護申請。

這次並非西摩首見越境的非法移民危機。約一萬名非法移民二○二一年進入休達，利用摩洛哥當局當時「故意」放寬對兩國邊境的管控空檔。

有分析家認為，摩洛哥正將非法移民問題當作對外國外交施壓的手段。摩洛哥自一九五六年獨立以來，就主張擁有休達及西班牙在摩洛哥的另一塊飛地：麥里亞的主權；西班牙則堅拒與摩洛哥舉行任何改變現狀的談判。

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