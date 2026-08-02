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女攜爆炸裝置餐館門口引爆 莫斯科市長：周六案件是「殘忍的恐怖行徑」

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俄羅斯國家反恐委員會表示，一名攜帶自制爆炸裝置的女子8月1日晚試圖進入位於庫德林斯卡亞廣場的一家餐館，但被一名保安攔下。莫斯科市長謝爾蓋．索比亞寧（圖）稱這是一起「殘忍的恐怖襲擊」。路透社
俄羅斯國家反恐委員會表示，一名攜帶自制爆炸裝置的女子8月1日晚試圖進入位於庫德林斯卡亞廣場的一家餐館，但被一名保安攔下。莫斯科市長謝爾蓋．索比亞寧（圖）稱這是一起「殘忍的恐怖襲擊」。路透社

俄羅斯國家反恐委員會表示，一名攜帶「自制爆炸裝置」的女子8月1日晚試圖進入位於庫德林斯卡亞廣場（Kudrinskaya Square）的一家餐館，但被一名保安攔下。爆炸裝置繼而在入口處發生爆炸，導致該女子、保安以及一名餐館顧客喪生。

莫斯科市長謝爾蓋．索比亞寧（Sergei Sobyanin）稱這是一起「殘忍的恐怖襲擊」。他在周日發布的一則網絡消息中表示：「執法部門正在調查事件詳情。制造這起罪行的元凶必將被查獲，並受到應有的懲罰。」

據在線新聞門戶網站Baza報導，爆炸發生在一家名為Balzi Rossi的高檔意大利餐廳，位於莫斯科中心地帶。這家咖啡餐廳的網站顯示其周六因舉辦私人活動而歇業。俄羅斯國家電視台最初報導稱，爆炸可能是由煤氣罐引起的。

自2022年俄羅斯侵烏戰爭全面爆發以來，俄羅斯已遭遇多次襲擊。俄方將一系列暗殺及未遂暗殺事件歸咎於基輔。至於庫德林斯卡亞廣場附近爆炸事件是否涉及烏克蘭，俄羅斯官附近員尚未發表評論。

烏克蘭打擊俄羅斯境內的縱深目標

在周六晚間及周日凌晨，烏克蘭利用無人機襲擊了俄羅斯其他地區。在位於莫斯科東南約900公裡的恩格斯市（Engels），一棟公寓樓遭到無人機轟炸，造成兩人死亡。

俄羅斯國防部還表示，基輔的無人機襲擊了俄羅斯大型在線零售商Wildberries位於薩馬拉州（Samara Oblast）的一處倉庫。目前尚不清楚是否有人員傷亡。

俄羅斯官員還報告稱，與烏克蘭接壤的別爾哥羅德州（Belgorod Oblast）遭到了烏克蘭方面100多次襲擊。基輔軍隊使用了火炮、火箭發射器和無人機，導致14人受傷。

俄方還稱，周六至周日夜間，有200多架烏克蘭無人機被擊落。與此同時，俄羅斯對烏克蘭赫爾松發動炮擊，造成至少一人死亡、七人受傷。在烏克蘭的第聶伯羅，一輛小型巴士遭無人機襲擊，導致七名乘客受傷；該地區軍事行政長官亞歷山大．漢扎（Oleksandr Hanzha）稱這是一起「針對平民的蓄意且冷酷無情的襲擊」。本周末早些時候，俄羅斯對基輔發動的襲擊造成至少九人死亡、33人受傷。

（美聯社、法新社、路透社）

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爆炸 莫斯科 俄羅斯 反恐 烏克蘭

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