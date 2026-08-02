西班牙飛地休達移民潮增至72死 街頭大致恢復正常

西班牙位於非洲北部與摩洛哥接壤的飛地休達（Ceuta）近日爆發大量非法移民湧入事件，最新統計死亡人數增至72人。當地今天已大致恢復正常，過境處情勢平靜。

法新社報導，休達在7月29至31日估計遭到6萬名移民從摩洛哥跨越小型邊界障礙湧入，創下當地最高紀錄，許多是游泳繞過邊境檢查哨而來。先前統計的途中死亡人數是67人。

西班牙政府派駐休達的代表崔亞諾（Miguel Angel Perez Triano）今天接受媒體記者訪問時，針對移民死亡人數表示：「我們掌握的最新數字是72人。」

這波移民大多已在48小時內自願回到摩洛哥。西班牙軍警今天在休達街頭巡邏，僅剩幾小群移民在外走動。在休達港附近的1個建案外，有9名疲憊的移民被西班牙士兵看守。

在延伸到地中海的邊界屏障附近海域，則有數艘救援單位的小型充氣艇持續進行搜尋。這片海域也設了1條新的500公尺長浮球繩，以強化安全。