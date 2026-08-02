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以軍續襲加薩釀9死 以官員稱未就停止攻擊達成協議

中央社／ 開羅/耶路撒冷2日綜合外電報導
8月2日，加薩走廊中部代爾拜拉赫（Deir al-Balah），巴勒斯坦人查看一輛遭以色列襲擊的車輛現場。路透社
8月2日，加薩走廊中部代爾拜拉赫（Deir al-Balah），巴勒斯坦人查看一輛遭以色列襲擊的車輛現場。路透社

儘管美國總統川普日前宣布，在推動執行去年的加薩停火協議方面取得突破，以色列仍未停止攻擊加薩走廊，今天連續第2天空襲加薩，造成至少9名巴勒斯坦人死亡。

路透社報導，川普（Donald Trump）7月30日宣布取得突破，稱巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）已同意在美國支持的方案下解除武裝，以落實去年在埃及達成的停火協議。

以色列能源部長柯恩（Eli Cohen）今天則表示，不存在停止攻擊加薩走廊（Gaza Strip）的協議，他並認為以色列應該全面控制加薩。目前以色列已控制加薩約7成土地。

根據巴勒斯坦衛生官員的說法，以色列戰機今天分別空襲加薩北部的加薩市（Gaza City）、中部的迪爾巴拉市（Deir al-Balah）及南部的汗尤尼斯地區（Khan Younis）。

自去年10月宣布停火以來，已有至少1230名巴勒斯坦人命喪以色列空襲。

加薩 以軍 以色列

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