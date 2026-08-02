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加薩當局瓦礫堆中再發現112人遺體 持續搜尋失蹤者

中央社／ 加薩市1日綜合外電報導
2026年8月2日，巴勒斯坦居民正從一處在以色列隔夜空襲中遭襲的公寓內搶救尚存的物品。法新社
2026年8月2日，巴勒斯坦居民正從一處在以色列隔夜空襲中遭襲的公寓內搶救尚存的物品。法新社

加薩走廊（Gaza Strip）歷經超過兩年的以色列空襲後，當局持續尋找失蹤者與遺體，民防機構今天表示，他們又在瓦礫堆中尋獲112人的遺體。

法新社報導，加薩民防機構表示，經過136小時以徒手挖掘為主的行動後，在加薩市（Gaza City）南部的沙布拉（Sabra）社區發現這些遺體或遺骸。

根據加薩民防機構的說法，這批遺體中包括40名兒童、38名女性及7名身障人士。該機構是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）旗下救援單位。

紅十字國際委員會（ICRC）表示，他們支援了這項歷時近兩週的行動。發言人對法新社說：「找回失蹤者和遺體的工作，是極為重要的人道議題。」

負責該地點的民防機構官員表示，團隊還沒找到另外157具據信埋在瓦礫堆下的遺體。

根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，這場戰爭造成逾7萬3300人罹難，聯合國（UN）認為這一數字真實可信。目前為止還有數以千計的遺體沒找到。

加薩 失蹤 遺體 加薩走廊 以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 空襲

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