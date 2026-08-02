加薩當局瓦礫堆中再發現112人遺體 持續搜尋失蹤者

加薩走廊（Gaza Strip）歷經超過兩年的以色列空襲後，當局持續尋找失蹤者與遺體，民防機構今天表示，他們又在瓦礫堆中尋獲112人的遺體。

法新社報導，加薩民防機構表示，經過136小時以徒手挖掘為主的行動後，在加薩市（Gaza City）南部的沙布拉（Sabra）社區發現這些遺體或遺骸。

根據加薩民防機構的說法，這批遺體中包括40名兒童、38名女性及7名身障人士。該機構是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）旗下救援單位。

紅十字國際委員會（ICRC）表示，他們支援了這項歷時近兩週的行動。發言人對法新社說：「找回失蹤者和遺體的工作，是極為重要的人道議題。」

負責該地點的民防機構官員表示，團隊還沒找到另外157具據信埋在瓦礫堆下的遺體。

根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，這場戰爭造成逾7萬3300人罹難，聯合國（UN）認為這一數字真實可信。目前為止還有數以千計的遺體沒找到。