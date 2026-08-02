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美、以同意暫緩發動攻勢後 沙烏地王儲與川普通話「商討中東局勢」
沙烏地新聞社（SPA）今天報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已與美國總統川普通話，王儲在電話中強調優先透過對話降低中東緊張局勢。
美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，美國與以色列已同意暫緩對伊朗發動任何新攻勢，但前提是必須盡快達成結束這場持續數月衝突的協議。
沙烏地新聞社指出：「王儲殿下強調，有必要優先考慮旨在降低緊張的對話，重要的是，盡一切可能努力達成有助促進外交解決方案的休戰協議。」
白宮官員向路透社證實兩國元首已通過電話，但未透露細節。
川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「美國已全副武裝、整裝待發，準備對抗伊朗伊斯蘭共和國，所展現的軍事威懾、實力與威力，將是二戰以來前所未見。儘管如此，伊朗及其他中東國家剛剛要求我們暫緩任何攻擊。」
伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）今天報導，若干匿名伊朗軍官駁斥川普稍早所說德黑蘭有意停止攻擊的說法，稱這是施壓波灣地區阿拉伯國家的「新謊言」。
這些軍官補充說，不論美國選擇升高情勢或撤軍，伊朗部隊都將維持最高水準戰備狀態，警告若雙方無法避免衝突，最終結果交給戰場決定。
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