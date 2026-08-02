快訊

13人腹瀉...產後護理之家爆疑似諾羅群聚感染 彰化衛生局要求停業清消

首位女性棒協理事長誕生 周玲妏綽號「周董」個性直率、坦言頭還在暈

把合歡山公路當停車場 警方不忍了…卯起來猛開18張單

聽新聞
0:00 / 0:00

美、以同意暫緩發動攻勢後 沙烏地王儲與川普通話「商討中東局勢」

中央社／ 利雅德2日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已與美國總統川普通話。圖為2025年11月18日，美國總統川普在華盛頓白宮與沙烏地阿拉伯王儲合影資料照。美聯社
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已與美國總統川普通話。圖為2025年11月18日，美國總統川普在華盛頓白宮與沙烏地阿拉伯王儲合影資料照。美聯社

沙烏地新聞社（SPA）今天報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已與美國總統川普通話，王儲在電話中強調優先透過對話降低中東緊張局勢。

美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，美國與以色列已同意暫緩對伊朗發動任何新攻勢，但前提是必須盡快達成結束這場持續數月衝突的協議。

沙烏地新聞社指出：「王儲殿下強調，有必要優先考慮旨在降低緊張的對話，重要的是，盡一切可能努力達成有助促進外交解決方案的休戰協議。」

白宮官員向路透社證實兩國元首已通過電話，但未透露細節。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「美國已全副武裝、整裝待發，準備對抗伊朗伊斯蘭共和國，所展現的軍事威懾、實力與威力，將是二戰以來前所未見。儘管如此，伊朗及其他中東國家剛剛要求我們暫緩任何攻擊。」

伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）今天報導，若干匿名伊朗軍官駁斥川普稍早所說德黑蘭有意停止攻擊的說法，稱這是施壓波灣地區阿拉伯國家的「新謊言」。

這些軍官補充說，不論美國選擇升高情勢或撤軍，伊朗部隊都將維持最高水準戰備狀態，警告若雙方無法避免衝突，最終結果交給戰場決定。

中東 川普 王儲 伊朗 沙烏地阿拉伯 以色列

延伸閱讀

川普：美以同意暫緩攻擊伊朗 前提是迅速達成協議

沙烏地致電盼美方冷靜 川普取消轟炸伊朗

又喊卡！川普取消對伊朗攻擊 曝美伊談妥2框架條件

中東重啟交火！美國對伊朗大規模空襲 巴基斯坦堅稱談判進行中

相關新聞

被問中國對台灣伺機而動 美國務卿魯比歐回應了

美國國務卿魯比歐近日受訪福斯新聞節目，被問及中國大陸是否正對台灣伺機而動。他回應，美國不支持改變台海現狀，也反對任何以強迫或脅迫方式改變現狀；他並警告，美中任何衝突，無論經濟或軍事，對全世界都將是災難，因此必須妥善管理美中關係。

加薩當局瓦礫堆中再發現112人遺體 持續搜尋失蹤者

加薩走廊（Gaza Strip）歷經超過兩年的以色列空襲後，當局持續尋找失蹤者與遺體，民防機構今天表示，他們又在瓦礫堆中...

美、以同意暫緩發動攻勢後 沙烏地王儲與川普通話「商討中東局勢」

沙烏地新聞社（SPA）今天報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已與美國總統川...

德國地科機構：紐西蘭北島東海岸發生規模5.9地震、震源深度10公里

德國地球科學研究中心表示，紐西蘭北島東部海岸外今天發生規模5.9地震

烏克蘭再襲俄電商倉庫 窩瓦河流域2州遭烏無人機攻擊釀2死

俄羅斯地方官員今天說，烏克蘭無人機昨夜深入800公里遠的俄國窩瓦河（Volga River）流域打擊薩馬拉州和薩拉托夫州...

哥倫比亞總統就職前…卡車炸彈攻擊增至14傷 政府控游擊隊犯案

哥倫比亞候任總統艾思普雷雅7日就職前，北部城市古庫塔（Cucuta）昨天清晨發生卡車炸彈攻擊案，目前為止受傷人數已增至1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。