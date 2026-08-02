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烏克蘭再襲俄電商倉庫 窩瓦河流域2州遭烏無人機攻擊釀2死

中央社／ 俄羅斯薩馬拉2日綜合外電報導
俄羅斯薩馬拉州新謝梅伊基諾（Novosemeykino）的一處Wildberries倉庫遭烏克蘭無人機襲擊後，現場升起濃煙。路透社
俄羅斯薩馬拉州新謝梅伊基諾（Novosemeykino）的一處Wildberries倉庫遭烏克蘭無人機襲擊後，現場升起濃煙。路透社

俄羅斯地方官員今天說，烏克蘭無人機昨夜深入800公里遠的俄國窩瓦河（Volga River）流域打擊薩馬拉州和薩拉托夫州，目標含俄國電商「野莓」的倉庫，並釀至少2死。

路透社報導，根據薩馬拉州（Samara）州長費多里契夫（Vyacheslav Fedorishchev）的說法，烏克蘭無人機攻擊俄羅斯最大電商「野莓」（Wildberries）在當地1座倉庫，傷亡情況尚待釐清。薩馬拉州距離烏克蘭目前控制的境內最前線軍事陣地約800公里遠。

「野莓」常被形容是俄羅斯版的美國電商巨擘亞馬遜（Amazon），可說是俄國消費經濟的一大支柱。烏克蘭為了阻撓這家公司的營運，自7月18日以來已攻擊約12個「野莓」相關目標。

此外，隔鄰的薩拉托夫州（Saratov）州長布薩金（Roman Busargin）表示，首府薩拉托夫和當地另座城市恩格斯（Engels）遭到烏克蘭無人機攻擊，不僅民用基礎設施受損，恩格斯還有1棟住宅大樓被擊中，造成2人死亡。

薩拉托夫市有1座大型煉油廠，恩格斯則有1座空軍基地，兩地近年來數度遭到烏克蘭攻擊。

基輔近來更深入打擊俄羅斯境內的經濟和能源相關目標，目的為了削弱莫斯科維持戰爭的能力。

俄羅斯國防部表示，昨天一夜合計擊落了635架烏克蘭無人機。烏方則尚未對這些打擊消息置評。

烏克蘭 無人機 電商 俄羅斯

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