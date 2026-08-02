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哥倫比亞總統就職前…卡車炸彈攻擊增至14傷 政府控游擊隊犯案
哥倫比亞候任總統艾思普雷雅7日就職前，北部城市古庫塔（Cucuta）昨天清晨發生卡車炸彈攻擊案，目前為止受傷人數已增至14人，政府認定游擊團體「全國解放軍」是元凶。
法新社報導，事發地點位於一處警察局附近，距離哥倫比亞與委內瑞拉的邊界不遠。
哥倫比亞政府認定作案者是全國解放軍（ELN）的叛亂分子，而全國解放軍是哥國目前還在活躍的游擊團體中，規模最大的一個。
根據最新官方數據，事件造成11名警察與3名平民受傷。地方官員表示，有兩名受傷員警正在與死神搏鬥。
艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）譴責這起攻擊，稱其為「一樁殘忍的暴力行徑」。他在社群平台X發文表示：「恐怖主義無法嚇倒哥倫比亞。」
國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）指犯案者是全國解放軍「毒品恐怖分子」，並懸賞超過6萬4000美元徵求線索，以利緝凶。
身為律師的右翼百萬富翁艾思普雷雅即將於7日宣誓就職，接替哥倫比亞史上首位左翼總統裴卓（Gustavo Petro）的職位。
艾思普雷雅計劃終止裴卓與多個武裝團體進行的和談，游擊團體已對艾思普雷雅發出警告。
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