藤森慶子就任秘魯總統…面臨國內治安、中美間尋求平衡等挑戰

右翼人士藤森惠子（藤森慶子）7月28日就任秘魯總統。這標志著「藤森主義」（Fujimorism）——一種融合了新自由主義、強烈的民粹主義及強硬國家手段的政治運動——時隔25年後在該國重掌行政大權。這位已故獨裁者藤森謙也（Alberto Fujimori，1990年至2000年在任）之女是在社會極度分化的背景下上任的。她的施政承諾主要集中在加強治安、促進經濟增長以及改善醫療衛生與教育體系等方面。

然而，除了國內政策議程之外，在新政府接掌政權之際，秘魯的戰略重要性正日益凸顯：該國已成為美中兩國在南美洲爭奪影響力的關鍵角逐場。

面對國內重大政治挑戰

藤森惠子表示，她將把國內治安作為政府的首要任務。其計劃包括擴大視頻監控、建立全國性的指揮和控制中心、加強警察力量以及對犯罪和有組織團伙采取更嚴厲的措施。此外還將建造四座大型監獄。

秘魯天主教大學（PUCP）的政治學家埃利安娜．卡林（Eliana Carlin）對這些計劃持批評態度：「我對此類措施涉及的人權問題感到擔憂。這些措施的背後是強烈的意識形態立場，旨在證明將警察和武裝部隊完全置於軍事管轄之下是合理的，」她說。

除了收緊安全政策外，藤森惠子還宣布將推進基礎設施項目，吸引私人投資，建設新學校和醫院，並利用技術和人工智能實現國家現代化。

不過，這些措施能否實施，取決於新政府的財政空間。秘魯仍然存在嚴重的基礎設施和公共服務赤字。還存在高犯罪率和厄爾尼諾氣候現象可能卷土重來等挑戰。

錢凱港：不僅僅是一座港口

外交政策也正成為藤森政府面臨的主要挑戰之一。隨著深水港錢凱港的開通，秘魯在區域貿易中的戰略地位上升，也更加成為華盛頓和北京角逐的焦點。

該基礎設施項目總投資規劃高達35億美元，全面投入運營後，秘魯與中國之間的海上運輸時間將從約40天縮短至約23天。錢凱港成為南美通往亞洲的新門戶。

中國如今是秘魯最重要的貿易伙伴。據官方數據顯示，2024年雙邊貿易額超過400億美元。美國則是秘魯第二大貿易伙伴，雙邊貿易額接近250億美元。

「秘魯或許是該地區受中美兩強相爭影響最大的國家。多年來，北京在秘魯經濟中扮演著舉足輕重的角色，與此同時，美國也希望擴大其影響力。」喬治城大學拉丁美洲問題專家邁克爾．希夫特（Michael Shifter）告訴德國之聲，「沒有哪個地方更能清楚地看到北京和華盛頓之間的競爭。」

希夫特認為，錢凱港不僅對秘魯很重要：「它對幾個南美國家都至關重要，因為可以降低運輸成本，並促進與亞洲，特別是與中國的貿易。該項目對南美經濟的未來具有巨大的潛力。」

該港口也是規劃中的巴西和秘魯之間所謂「雙洋走廊」的一部分。這一鐵路和公路項目旨在連接大西洋和太平洋，並促進南美洲各地的產品出口到亞洲。

夾在華盛頓與北京中間

儘管藤森惠子已宣布計劃擴大與美國的合作——尤其是在安全和打擊有組織犯罪領域——但希夫特認為，她面對的最大的外交政策挑戰在於如何在華盛頓和北京之間保持平衡。「藤森希望與華盛頓保持一致，避免與美國產生緊張關係。與此同時，多年來中國對秘魯經濟至關重要，錢凱港在秘魯也享有廣泛的支持。平衡這種關係並非易事。」

藤森惠子在競選及訪美期間表達了推動秘魯加入所謂的「美洲之盾」的意願。這是特朗普發起的一項打擊有組織犯罪的聯盟，其成員包括阿根廷、智利、厄瓜多爾和薩爾瓦多的右翼政府。

希夫特認為，秘魯未來加入「美洲之盾」主要是為了向華盛頓發出一個政治信號.「加入『美洲之盾』也有助於展現與特朗普政府的密切關係，」他說。

秘魯在拉丁美洲的新角色

藤森惠子就職正值保守勢力在幾個拉丁美洲國家獲得更多影響力之際。不過，希夫特認為，秘魯有其特殊性。

「人們很容易將她的選舉勝利解讀為拉丁美洲進一步右傾。但秘魯的情況更為復雜。藤森惠子多年來一直影響著秘魯政治，而這個國家已經走上了更加務實的道路，」他說。

秘魯天主教大學（PUCP）政治學家埃利安娜．卡林則認為，秘魯的外交政策會有新的走向。她說：「秘魯已經明確表示，希望與美國和保守派政府更加緊密地結盟。我認為我們會看到秘魯采取更加強硬的外交政策路線。但我認為秘魯離不開中國。」「與北京決裂是不現實的，」她說。

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