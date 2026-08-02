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數萬人從摩洛哥湧入西班牙 5點看「休達移民潮」

中央社／ 馬德里1日綜合外電報導

西班牙官員今天表示，最近幾天從摩洛哥湧入西班牙在北非的飛地休達（Ceuta）的數萬名移民，大部分目前已經離開。

法新社報導，然而這起事件被右翼政治人物借題發揮，批評歐盟邊境管控不力，並質疑摩洛哥為何放任大批移民湧向休達邊境。

● 移民人數有多少？

休達人口僅有8.4萬人，但休達市首長韋華斯（JuanJesus Vivas）表示，在7月29日至7月31日期間，估計有6萬名移民進入該地區。西班牙內政部則將人數估為5萬人。

不過，西班牙內政部長格蘭德－馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，到了昨天接近中午時分，「幾乎所有人」都已離開，休達局勢已基本恢復正常。

但他補充說，至少有67人在試圖前往休達的途中喪生。

● 摩洛哥有何作為？

專門研究北非移民問題的西班牙記者森布雷羅（Ignacio Cembrero）表示，摩洛哥安全部隊自7月29日以來似乎一直「袖手旁觀」。

他指出：「要抵達標示休達與摩洛哥邊境的防波堤，沿途有警方和輔助部隊設置的封鎖線，顯然他們是被允許通過的。」

摩洛哥人權協會（AMDH）昨天呼籲展開獨立調查，以「全面釐清」這波移民湧入的原因。

● 為何是現在？

目前尚不清楚此事為何在此時發生。其中一個可能原因是西班牙最高法院7月8日裁定，對經由海路抵達的移民不應像其他移民一樣被迅速遣返。

● 摩洛哥扮演的角色

部分分析人士認為，摩洛哥正將移民問題作為外交施壓手段。

摩洛哥自1956年獨立以來，便宣稱擁有休達與麥里亞（Melilla）的主權。西班牙則堅決拒絕任何改變現狀的談判。

森布雷羅表示，摩洛哥「看到了機會」，希望藉此迫使西班牙展開談判。

● 移民是否可能前往歐盟其他地區？

不可能。西班牙官員強調，根據申根區規定，休達與另一個飛地麥里亞皆設有特定程序，對任何搭乘航空或海運前往歐洲大陸的人實施邊境管制。

官員表示，非法進入休達並不代表擁有停留西班牙、前往本土或在全歐洲自由流動的權利。

官員指出，此批非法進入休達的移民無一前往歐洲大陸，未來也不可能辦得到。

西班牙 移民 摩洛哥

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