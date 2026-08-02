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日媒：防衛機密將轉移到民間雲端 以利AI運用

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日媒今天引述消息人士披露，日本防衛省將轉移機密性較高的資訊到民間的雲端空間，並透過人工智慧（AI）整合與處理快速增加的數據，有望快速做出決策。

時事通信社報導，消息人士也透露，日本防衛省（相當於國防部）將把轉移經費編列到2027年度的預算。

日本防衛省與自衛隊一直以來，均使用各自衛隊自有的系統指揮部隊，以及與外國共享相關機密資訊。若使用外部電腦，並把這些資訊轉移到雲端，則能靈活地增加計算能力與保存容量，以及跨部門分析衛星、無人機等設備所蒐集的大量數據。而且民間較能取得最新AI，此舉可能有助於快速做出決策。

然而，報導也提到，通過外部資源決策的課題是如何確保安全性。歷來的原則是不透過雲端方式處理高機密資訊，而且日本政府尚未建立相關跨部門合作的標準。

時事通信社指出，加上防衛省所要求的雲端性能，目前實質上僅限由美國大型IT公司所提供的服務，這些公司在技術方面的安全性獲得外界高度評價，不過也令外界好奇，日本要使用外國企業的資源，管理與運用這些機密資訊到什麼程度。

日本政府考量上述這些因素，今年度計劃透過「國家網路安全統括室」著手建立配套措施，統一管理資訊以及確保安全性。之後將訂定數據管理場所、人員管理權限以及存取權限等相關細節。這些標準不僅適用於防衛省，也適用於其他處理國家機密資訊的政府單位。

日媒 機密 雲端

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