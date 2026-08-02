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多瑙河水位創新低 匈牙利核電廠44年來首度停機

中央社／ 布達佩斯2日綜合外電報導

匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）今天宣布，由於多瑙河水位創下歷史新低，將關閉匈牙利唯一的核電廠，迫使這座核電廠自44年來首度停機。

法新社報導，此舉標誌著歐洲能源危機進入最新階段，而這場危機是由持續乾旱及極端高溫所引發。

位於布達佩斯以南的帕克什（Paks）核電廠，平時供應匈牙利約1/3的電力需求。該核電廠依靠抽取多瑙河河水進行冷卻，但由於自5月以來降雨不足，加上接連不斷的熱浪侵襲，多瑙河水位已降至歷史新低。

馬格雅在社群平台X發文表示：「由於多瑙河水位進一步下降，帕克什核電廠剩餘兩座發電機組中的一座將於凌晨1時30分停機。」

他還說：「因此，這座核電廠發電量將降至僅240萬瓩（MW），明天將迎來44年來的首次完全停機。」

該核電廠營運商7月31日表示，水位持續下降可能會迫使帕克什核電廠在下週中左右完全停止運作。

匈牙利國家氣象局（Hungaro Met）預測未來幾天最高溫將超過攝氏40度。預計8月6日將達到攝氏42度的高溫，可能追平今夏初創下的全國最高溫紀錄。

核電廠 多瑙河 匈牙利

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